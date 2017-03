Firma Theresa May carta con la que iniciará el Brexit

LONDRES, Inglaterra(AP )

La primera ministra, Theresa May, señaló que en las negociaciones para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea representará a todos, incluyendo a los millones de residentes europeos que viven en el Reino Unido.



May planea solicitarle el divorcio a la Unión Europea el miércoles, con lo que se activan dos años de negociaciones antes de la salida de Gran Bretaña del bloque.



El martes se fotografió a May mientras firmaba la carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con la que se activa el Brexit, un proceso que los británicos aseguran que es irreversible.



La decisión de abandonar al bloque ha dividido a Gran Bretaña y ha dejado a 3 millones de ciudadanos europeos preocupados por su futuro.



La oficina de May indicó que le dirá el miércoles a la Cámara de los Comunes que buscará el "acuerdo apropiado para cada una de las personas en su país", incluyendo ciudadanos de la Unión Europea.

También exhortará a los británicos a unirse mientras el país comienza un "viaje trascendental".