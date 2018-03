Migrante mexicano le cortó la garganta a su bebé porque no lo dejaba dormir

CHICAGO, EU (GH)

Un hombre de 37 años de edad, le cortó la garganta a su hijo de dos años porque no lo dejaba dormir, informó Chicago Tribune.



Según lo publicado en el portal, los hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero, cuando Rolando Ortiz, salió de trabajar de una fábrica y cuando llegó a su casa no había nadie quien cuidara a su bebé, ya que su esposa se encontraba trabajando en la misma fábrica y sus otros dos hijos estaban en la escuela.



El menor quien no quería dormirse y estaba demasiado inquieto, comenzó a correr, entonces Ortiz lo arrastró a la cocina, agarrándolo del brazo, y lo inmovilizó en el piso para que no se pudiera mover, detalló la fiscal estatal asistente Jamie Santini.



El padre se arrodilló sobre el bebé y con un cuchillo le cortó la garganta, además le partió la médula espinal.



Después, metió el cuerpo de su hijo en una bolsa de basura y limpió la sangre del piso de la cocina con ropa sucia.



Posteriormente, llamó por teléfono a la hermana de su esposa y le dijo que había asesinado al niño.



Al escuchar las sirenas de la policía, huyó del apartamento en una camioneta, pero autoridades lo detuvieron en la ciudad de Kankakee.



Las autoridades supusieron que quería huir a México, su país natal, además informaron que trató de cortarse las muñecas.



El viernes pasado, el hombre compareció ante un tribunal y la jueza Mary Marubio, quien le negó el derecho a fianza, por considerarlo una amenaza a la seguridad pública de la comunidad.