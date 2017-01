Distienden Peña Nieto y Trump crisis diplomática

WASHINGTON D.C. (SUN)

Los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump redujeron la confrontación diplomática, luego de que acordaron negociar sus disensos y, según la Presidencia de la República, no debatir públicamente sus “claras diferencias” sobre el muro.En una conversación telefónica de una hora, también pactaron analizar el déficit comercial de EU frente a México y la necesidad de detener el flujo ilegal de drogas, armas y efectivo entre ambas naciones. Sin embargo, Trump señaló ayer por la mañana que “México se ha aprovechado de EU demasiado tiempo. Déficits comerciales masivos y poca ayuda en la muy débil frontera es algo que debe cambiar, ¡AHORA!”, escribió en Twitter.La conversación se dio a 24 horas del desencuentro entre ambos mandatarios por la decisión del magnate de construir el muro, y luego de que el mandatario mexicano cancelara su reunión con el republicano programada para el 31 de enero en la Casa Blanca.Los presidentes instruyeron a sus equipos a continuar el diálogo con miras a fortalecer esta importante relación estratégica y económica.“Tuvimos una muy buena llamada. Tengo mucho respeto por México, amo al pueblo mexicano, trabajo con el pueblo mexicano todo el tiempo, son grandes relaciones”, afirmó Trump en una conferencia de prensa junto con Theresa May, primera ministra del Reino Unido.“Tenemos una relación realmente buena el presidente (Peña Nieto) y yo, hablamos por una hora esta mañana y vamos a estar trabajando en una relación justa”, agregó.En la comunicación, ambos gobiernos dijeron que fue una conversación “constructiva y productiva”. La Casa Blanca, a través de su vocero Sean Spicer, ratificó el acuerdo de no hablar públicamente sobre la construcción del muro.