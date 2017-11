Presenta Melania Trump decoración de Navidad en la Casa Blanca

(AP)

The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw — Melania Trump (@FLOTUS) 27 de noviembre de 2017

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, inauguró hoy la decoración de la Casa Blanca, la primera desde que ella y su marido, el presidente Donald Trump, se mudaron a la residencia presidencial el pasado enero."¡La decoración está lista!", tuiteó la primera dama el lunes por la mañana. "¡@WhiteHouse está lista para celebrar! ¡Les deseo una Feliz Navidad y alegre temporada de fin de año!"."El presidente, (mi hijo) Barron y yo estamos muy ilusionados con nuestras primeras Navidades en la Casa Blanca", señaló Melania Trump, quien presentó la primera decoración desde 2008 en la que la familia del ex presidente Barack Obama no protagonizaba el acto.La primera dama también afirmó que la tradición navideña es "muy importante" para ella y sus familiares, así "como para muchas familias", e invitó a los estadounidenses a visitar las instalaciones ornamentadas para la ocasión durante las próximas fechas, según un comunicado de la Casa Blanca.La ex modelo eslovena recorrió cada una de las salas decoradas y deseó una feliz Navidad en nombre de su esposo y el hijo de ambos, Barron, con el que recibió hace una semana el árbol navideño oficial de la Casa Blanca, un abeto que ya preside la Sala Azul de la residencia presidencial.Melania Trump optó por una decoración más tradicional para su primera Navidad en la Casa Blanca, agregando unos cuantos toques a la decoración estándar.Este año hay guirnaldas colgando en el exterior de cada ventana. Otro toque fueron las relucientes ramas invernales en un pasadizo del Ala Este de la residencia, que guía a los invitados hacia un árbol con el ornamento navideño oficial de la familia Trump: una lámina redonda y dorada que destaca el escudo de armas presidencial rodeado de una guirnalda de acebo.La tarjeta de Navidad de la familia está enmarcada y a la vista. "Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo", dice la tarjeta firmada por el presidente Donald Trump, la primera dama y Barron, su hijo de 11 años.La decoración estándar de Navidad incluye un abeto de unos 5.5 metros en el lugar donde es puesto normalmente, en la Sala Azul, con ornamentos que llevan el sello de cada estado y territorio estadounidense.La tradicional casa de jengibre, de unos 160 kilos y que representa a la Casa Blanca fue colocada este año para que sea la misma vista que se ve desde el sur.Además, la reproducción de la fachada Sur de la Casa Blanca en miniatura, hecha a base de 136 kilos de jengibre y otros ingredientes, es la encargada de presidir el Salón de Cenas de Estado.Mientras que esa reproducción de la residencia no es comestible, sí lo son las más de 60 mil galletas y otros dulces elaborados por 36 cocineros y pasteleros, entre los que se encuentran 4 mil galletas que reproducen el escudo o estrella de la primera dama.Bajo el nombre de "Tradiciones honradas con el tiempo", la primera decoración de la familia Trump destaca por un homenaje al compositor ruso Pyotr Ilyich Tchaikovsky y su "Cascanueces", con el que se rememora a la primera ornamentación temática de la Casa Blanca, la escogida por Jacqueline Kennedy en 1961.También se presentan objetos de anteriores presidentes, como una vajilla de Ronald Reagan en la Sala de China o un libro de villancicos de Franklin D. Roosevelt de 1866, con los que se pretende destacar la hospitalidad y la tradición.Estos valores están reforzados con una decoración que homenajea a las familias con "estrella dorada", denominación que se otorga a aquellas que han perdido a algún miembro cuando servía en las Fuerzas Armadas en combate.El próximo jueves, el propio presidente inaugurará el tradicional alumbrado del árbol navideño que se instala cada año en el National Mall de Washington, la gran explanada que une el Capitolio y el Monumento a Lincoln.