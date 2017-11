El príncipe Harry propuso matrimonio cuando estaban asando un pollo

LONDRES, Inglaterra(AP)

El príncipe Harry dijo que propuso matrimonio a principios de este mes durante una "noche normal y típica para nosotros" en su casa en el Palacio de Kensington mientras la pareja preparaba pollo asado.En la primera entrevista -concedida para la BBC-, Meghan Markle dijo: "Fue una sorpresa increíble. Fue muy dulce, natural y muy romántico".El príncipe Harry declaró: "Ella ni siquiera me dejó terminar. Ella dijo '¿Puedo decir que sí'?”"Luego hubo abrazos y puso el anillo en mi dedo”, informó Markle."Yo estaba como '¿Puedo darte el anillo?'. Fue un momento realmente agradable. Sólo nosotros dos", externó el hijo de la princesa Diana.Dirigiéndose a Markle, el príncipe Harry señaló: "Y creo que logré sorprenderte".El palacio real de Gran Bretaña informó que el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle están comprometidos y se casarán en la primavera de 2018.El anuncio llegó este lunes desde la oficina del padre de Harry, el príncipe Carlos.El mensaje informa que la pareja se comprometió a principios de este mes.Señala que Markle, de 36 años, se ha encontrado con la reina Isabel II y Harry también ha recibido la bendición de los padres de Markle.Harry, de 33 años, es quinto en la fila del trono británico.Los padres de Meghan Markle declararon que están felices y entusiasmados con el compromiso de su hija con el príncipe Harry.Thomas Markle y Doria Ragland informaron que su hija "siempre ha sido una persona amable y cariñosa".“Ver su unión con Harry, quien comparte las mismas cualidades, es una fuente de gran alegría para nosotros como padres ".En una declaración, los padres de Markle dieron a concoer que desean a la pareja "una vida de felicidad y están muy emocionados por su futuro juntos".Meghan Markle se crió en el área de Los Ángeles. Su padre es director de iluminación de Hollywood, su madre es instructora de yoga y sicoterapeuta.Altos reyes británicos, líderes políticos y figuras religiosas felicitaron al príncipe Harry y a Meghan Markle por su compromiso.El príncipe William y su esposa Kate informaron que están emocionados por la pareja. Dijeron que "ha sido maravilloso conocer a Meghan y ver cuán felices están ella y Harry juntos".La primera ministra Theresa May le ofreció "una muy cálida enhorabuena" y deseó a la pareja "una gran felicidad para el futuro".El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien dirige la Iglesia de Inglaterra, dijo que estaba "absolutamente encantado de escuchar las noticias" y deseó a la pareja "muchos años de amor, felicidad y satisfacción".El príncipe Harry y su futura esposa Meghan Markle hicieron una breve aparición ante los fotógrafos en los terrenos del Palacio de Kensington horas después de que se anunciara su compromiso.Harry, vestido con un traje azul y corbata, dijo que estaba "encantado" y externó que los detalles sobre su propuesta saldrán más tarde.Luego se le preguntó si la propuesta era romántica, y él respondió: "¡Por supuesto!"Markle, quien dijo que estaba "muy feliz", llevaba un anillo de compromiso por primera vez en público. Ella tomó la mano de Harry y se frotó el brazo. Se fueron abrazados.El anillo de compromiso de Meghan Markle incluye dos diamantes que pertenecieron a la princesa Diana.Los oficiales reales dicen que el Príncipe Harry diseñó el anillo él mismo.Cuenta con dos diamantes de la colección de su difunta madre, que murió en 1997 cuando Harry tenía 12 años. El diamante central es de Botswana.Harry ha visitado el país africano muchas veces desde la infancia, y ha pasado tiempo allí con Markle.Las piedras están montadas sobre una banda de oro, y el anillo fue hecho por Cleave and Company, joyeros oficiales de la reina Isabel II.Una radiante Markle, con un abrigo blanco con cinturón, posó para los fotógrafos el lunes, horas después de que se anunciara el compromiso de la pareja.