Trump no hará campaña por Moore en Alabama

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump no va a colaborar en apoyo a la campaña del candidato senatorial republicano Roy Moore en Alabama antes de la elección especial del 12 de diciembre, informó el lunes un funcionario de la Casa Blanca.



El mandatario estadounidense había dejado abierta la posibilidad de hacer campaña por Moore la semana pasada, cuando virtualmente respaldó su candidatura y criticó a su rival demócrata, Doug Jones.



Además Trump hizo comentarios públicos en los que mencionó dudas sobre los relatos de mujeres que han acusado a Moore de conducta sexual inapropiada hace décadas, cuando ellas eran adolescentes y él tenía treinta y tantos años.



El lunes, el funcionario de la Casa Blanca dijo a The Associated Press que Trump no viajaría a Alabama a respaldar a Moore. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente del asunto y habló a condición de preservar el anonimato.



En un par de tuits el domingo por la mañana, Trump dijo que "lo último que necesitamos" en Alabama y el Senado es "una marioneta" de los líderes demócratas en el Congreso. Trump dijo del oponente demócrata de Moore, Doug Jones, que era un exfiscal "DÉBIL" contra el delito y en seguridad fronteriza, "MALO" para las fuerzas armadas, los veteranos, los derechos de posesión de armas de fuego y que está deseoso de elevar los impuestos "AL CIELO".



"¡Jones sería un desastre!", tuiteó Trump, quien añadió en otro mensaje: "El Liberal Jones sería MALO!".



Trump ha rehusado seguir la pauta de otros líderes republicanos, que han llamado a Moore a abandonar la contienda. Legisladores republicanos están ponderando expulsar a Moore si gana el escaño.



Durante semanas las acusaciones de que Moore, que ahora tiene 70 años, agredió sexualmente a dos adolescentes -de 14 y 16 años- y de que trató de tener relaciones con otras cinco han ocupado el centro de atención en la campaña en Alabama. Moore niega las acusaciones.



La campaña de Moore ha elogiado los comentarios de Trump en medios sociales y en un mensaje electrónico a partidarios que criticó a los líderes republicanos tanto como criticó a Jones.



"El presidente Trump dice las cosas como son. Y Tiene a mis oponentes en Washington a la desbandada", escribió Moore en un mensaje electrónico.



El candidato republicano ha hecho pocas presentaciones públicas desde que se conocieron las acusaciones este mes.



A su vez, Jones, hablando con reporteros en Birmingham, Alabama, desestimó las críticas de Trump, diciendo que él no sería un votante partidista. "A la gente de Alabama le interesan asuntos como la economía, la educación y la salud. Mi historial habla por sí mismo".