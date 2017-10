Idaho: Mujer se lanzó de acantilado con sus 3 hijos

IDAHO(AP)

Una mujer de Idaho que condujo su vehículo por un acantilado en un hecho ocurrido el año pasado que la mató a ella y a sus tres hijos pequeños, lo hizo deliberadamente, dijeron las autoridades el viernes.



El suceso del 2 de junio de 2016 fue declarado un triple homicidio-suicidio por la oficina forense del condado de Ada, informó la oficina en un comunicado.



Las autoridades dijeron que Noel Bankhead, de 40 años, condujo un Land Rover hacia un acantilado de 15 metros con sus dos hijas e hijo adentro. El vehículo se hundió 12 metros en el agua del lago Lucky Peak Lake.



Los cuerpos de Bankhead y Anika Voermans, de 13 años; Logan Voermans, de 11 años, y Gwyneth Voermans, de 8 años, se recuperaron y el vehículo, con el techo aplastado, fue sacado del depósito.



La causa de la muerte de los cuatro fue ahogamiento asociado con trauma por fuerza contundente.



Las autoridades dieron a conocer que los testigos le informaron a los investigadores que Bankhead conducía por una carretera estatal cuando ella apagó el auto y colocó el automóvil en dirección hacia el acantilado, y luego aceleró repentinamente.



Los funcionarios dijeron que no encontraron nada mecánicamente incorrecto con el vehículo, pero no pudieron recuperar la información de un dispositivo dañado por el agua que registra la velocidad, la aceleración y la rotura.



La Oficina del Sheriff del condado de Ada citó las declaraciones de los testigos y la falta de marcas para determinar que Bankhead actuó deliberadamente. Las pruebas de toxicología no encontraron medicamentos ni alcohol en el sistema de Bankhead.



El portavoz del Sheriff, Patrick Orr, se negó a comentar sobre el caso.



Bankhead pasó por un divorcio unos dos años antes del accidente.



Su obituario la describió como una ávida corredora y una madre trabajadora de tiempo completo que había laborado como asistente legal y secretaria legal por más de 20 años.



Mientras que a los niños los describieron como activos y curiosos con diversos intereses y pasatiempos.