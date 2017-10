Mujer deja extraño comentario en el NYT y se gana la simpatía de muchos

(AP)

Una mujer de Massachusetts está generando comentarios en línea por compartir accidentalmente más de lo que pretendía en el sitio web de The New York Times.



Christine McMorrow declaró que estaba usando la función de voz a texto de su iPhone para dejar un comentario sobre una historia política el jueves cuando fue interrumpida por una visita de un amigo.



Ella dijo que el teléfono continuó transcribiendo partes de su conversación y la publicó en línea.



Comienza diciendo: "Cero optimismo que los demócratas puedan volver a ganar", antes de pasar a una frase aleatoria con referencias a huevos cocidos, una visita a Cape Cod y una rodilla que necesitaba ser congelada.



Parte del comentario:



"Cero optimismo que los demócratas puedan volver a ganar".



Y luego se desvió:



"Hola hola oh, estás ahí afuera, oh, déjame ir a la puerta, me estoy congelando la rodilla y estoy cocinando unos huevos, los apagaré y luego haremos nuestra reunión eso estará bien."



El comentario fue compartido miles de veces en línea, y la revista New York lo calificó como el "mejor comentario del año".



McMorrow le dijo a The Boston Globe que fue "vergonzoso" y "muy extraño".