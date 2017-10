EU: Hombre entra a restaurante mexicano y mata al cocinero

GEORGIA(AP)

Las autoridades dicen que un hombre armado entró por la parte trasera de un restaurante mexicano en Georgia, abrió fuego y mató a un cocinero.



Los medios informan que el tiroteo ocurrió en el restaurante El Ranchero en el condado de Clayton este jueves por la tarde.



El sargento de la policía del condado de Clayton, Ashanti Marbury, le dijo al Atlanta Journal-Constitution que el sospechoso ingresó al restaurante a través de una puerta en la cocina.



El negocio estaba abierto en el momento del tiroteo, pero nadie más en el restaurante resultó herido. La cara del sospechoso estaba cubierta, y la identidad de la víctima no ha sido revelada.



Las autoridades informaron que no hay nada que los lleve a creer que el tiroteo estuvo relacionado con el robo.



Más detalles no han sido publicados.