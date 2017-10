Rajoy disuelve el gobierno de Cataluña

BARCELONA, España(AP )

Las últimas noticias sobre la crisis política entre España y Cataluña. Todas las horas son locales.20:30El presidente del gobierno español Mariano Rajoy disolvió el viernes el gobierno y el Parlamento catalanes y convocó a elecciones regionales para el 21 de diciembre tras la declaración de independencia en Cataluña.La medida es parte de las acciones de emergencia aprobadas por el Senado ante el anuncio de autodeterminación catalana.Es posible que la destitución de los líderes encuentre una feroz oposición en Cataluña, donde miles celebraron el viernes la declaración de independencia.Rajoy dijo que decidió "convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma".___19:30El gobierno del presidente argentino Mauricio Macri afirmó el viernes que analiza “con preocupación” la declaración de independencia proclamada por el Parlamento catalán y apostó por el restablecimiento de la “unidad territorial” de España.“El gobierno argentino continúa analizando con preocupación la delicada situación por la que atraviesa el pueblo español y la declaración de independencia proclamada por el Parlamento de Cataluña, que el gobierno español ha declarado ilegal”, sostuvo un comunicado de la cancillería.Agregó que “los argentinos renuevan su confianza en la capacidad del Gobierno y de toda la Nación española para, a través del diálogo, restablecer la legalidad y el orden constitucional, garantizando los derechos y libertades de todos sus ciudadanos y la unidad e integridad territorial del Reino de España”.___19:20El titular del legislativo de la Unión Europea condena la votación del Parlamento catalán a favor de declarar la independencia de la región y dice que la UE no lo reconocerá.El presidente del Parlamento de la UE, Antonio Tajani, dijo que la medida del Parlamento catalán “viola el estado de derecho”.Añadió que “nadie en la Unión Europea reconocerá esta declaración”.Gran Bretaña, Alemania y Chipre ya han dicho claramente que respaldan la unidad de España y no reconocen la declaración secesionista unilateral de Cataluña. El Departamento de Estado norteamericano emitió una declaración similar.___19:10El índice de la Bolsa española Ibex 35 cierra en baja de 1,5% tras la declaración de independencia del Parlamento catalán.Los dos bancos principales de Cataluña sufrieron fuertes reveses: el Sabadell perdió casi 5% y el Caixabank, el tercero de España, el 3%.Fue un retroceso modesto del mercado, considerando la magnitud del hecho. Cataluña representa la quinta parte de la economía de España, que a su vez es la cuarta en la eurozona de 19 países.___19:00El Tribunal Constitucional de España dice que fallará en los próximos días sobre la legalidad del voto en el Parlamento catalán por la independencia.La declaración dice que la corte hizo lugar a la apelación de legisladores catalanes contrarios a la secesión. La votación, boicoteada por los opositores, dio 70 votos a favor de la independencia, 10 en contra y dos en blanco.La declaración dice que el gobierno catalán, los funcionarios regionales y la fiscalía española tienen plazo de tres días para presentar sus argumentos.La constitución española de 1978 dice que el país es “indisoluble”. La corte siempre ha fallado contra todo intento secesionista.___18:30Alemania y Gran Bretaña se han pronunciado por la unidad española y han dicho que no reconocerán la independencia de Cataluña.El vocero de la canciller Angela Merkel, Steffen Seibert, dijo en un comunicado publicado en Twitter que la soberanía y la integridad territorial de España “son y siguen siendo inviolables”, y que la declaración unilateral de independencia viola ese principio.Añadió que su gobierno apoya la posición del presidente Mariano Rajoy sobre la restauración del orden constitucional.La oficina de la primera ministra Theresa May dijo que Gran Bretaña “no reconoce ni reconocerá” la declaración de independencia del Parlamento catalán, la cual “se basa en una votación fue declarada ilegal por las cortes españolas”.Pero el gobierno de Escocia, encabezado por el Partido Nacional Escocés, criticó a España por negarse al diálogo y dijo que la imposición del gobierno directo de Madrid “no puede ser la solución”.La ministra de Asuntos Exteriores, Fiona Hyslop, dijo que “la Unión Europea tiene la responsabilidad política y moral de apoyar el diálogo para identificar cómo se puede resolver la situación de manera pacífica y democrática”.___18:05Catalanes jubilosos ocupan una plaza central de Barcelona, dispuestos a festejar la creación de su nueva república tras la votación en el Parlamento.Los manifestantes se congregaron frente al palacio de gobierno y aplaudieron a funcionarios y legisladores a medida que llegaban Pidieron que se bajara la bandera española de la fachada del edificio del siglo XVI.Muchos llevaban la “Estelada”, la bandera adoptada por muchos separatistas catalanes.Pero poco después que el Parlamento catalán votó por la secesión, el Senado español aprobó el pedido del gobierno central de tomar el control directo de la región.___17:30En la ciudad catalana de Girona, partidarios de la independencia aparentemente retiraron la bandera española del ayuntamiento e izaron la bandera regional catalana.Un video tomado con teléfono celular en Girona, al noreste de Barcelona, y publicado en Twitter muestra una multitud que entona, “¡fuera, fuera, fuera la bandera española!” poco después de que el Parlamento regional votara la independencia.Poco después que el Parlamento catalán votó por la secesión, el Senado español aprobó el pedido del gobierno central de tomar el control directo de la región.___17:15El Departamento de Estado norteamericano declara su apoyo al gobierno español frente al intento independentista de Cataluña.La vocera del departamento, Heather Nauert, dijo que “Cataluña es parte integrante de España, y Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del gobierno español para mantener a España fuerte y unida”.El presidente Donald Trump dijo el mes pasado que el intento secesionista catalán era una “necedad”.___17:00El presidente del Consejo Europeo dice que “nada cambia” para la Unión Europea tras el voto del Parlamento catalán a favor de la independencia y que España “sigue siendo nuestro único interlocutor”.“Espero que el gobierno español prefiera la fuerza del argumento al argumento de la fuerza”, tuiteó Tusk.___16:45El presidente catalán Carles Puigdemont pide a los separatistas catalanes que mantengan la calma ante la represión prevista por parte de las autoridades españolas tras la votación del Parlamento a favor de la independencia.Ante cientos de personas en el Parlamento, Puigdemont dijo: “en los próximos días debemos atenernos a nuestros valores de pacifismo y dignidad. Está en nuestras, en vuestras manos construir la república”.“Hoy el Parlamento dio el paso anhelado y culminó el mandato de las urnas”, dijo en alusión al referendo independentista del 1 de octubre.Previamente, el senado español autorizó al gobierno a destituir a Puigdemont y asumir el control de Cataluña.___16:35Un vocero de la fiscalía española dijo que se presentarán cargos de rebelión contra los responsables de declarar la independencia de Cataluña.El vocero dijo que se trata de determinar si se acusará a todo el gobierno catalán, incluido el presidente Carles Puigdemont y el vice Oriol Junqueras, o si se debe incluir a miembros de la junta gobernante y legisladores.El funcionario, que habló bajo la condición reglamentaria de anonimato, dijo que las acusaciones podrían presentarse el lunes.Bajo la ley penal española, la rebelión se castiga con 25 años de prisión, pero la pena puede ser menor si no conduce a actos de violencia.___16:30El gobierno español dice que el consejo de ministros tomará inmediatamente las medidas aprobadas por el Senado para hacerse cargo del gobierno de Cataluña durante una reunión en las próximas horas.Un vocero del gobierno central que habló bajo la condición reglamentaria de anonimato dijo que el gabinete del presidente Mariano Rajoy impugnará ante la Corte Constitucional la declaración de independencia aprobada el viernes por el Parlamento catalán.España enfrenta la mayor amenaza a su unidad desde que el legislativo catalán votó la independencia el viernes.___16:15El Senado español ha autorizado al gobierno central a aplicar medidas constitucionales para tomar el control del gobierno regional de Cataluña.Una mayoría de los senadores dieron luz verde al presidente Mariano Rajoy para que aplique medidas sin precedentes como la destitución del presidente catalán Carles Puigdemont y sus ministros. También lo autorizó a limitar los poderes del Parlamento catalán.Poco antes el Parlamento catalán en Barcelona aprobó declarar la independencia de la región e iniciar la creación de un nuevo estado.El gobierno en Madrid debe decidir ahora cómo y cuándo aplicar las medidas. Dice que son temporarias y ccon el objetivo de restaurar la legalidad en la región del noreste que es una usina económica del país.___11:50Legisladores independentistas catalanes presentaron el viernes una moción para que el Parlamento regional vote sobre la formación de una república catalana independiente de España.“Constituimos la república catalana como estado independiente y soberano de derecho, democrático y social”, indicó la propuesta de la coalición gobernante Junts pel Si (Juntos por el sí) y sus aliados del partido de ultraizquierda CUP.Los legisladores de ambos grupos parlamentarios tienen una ajustada mayoría en la cámara catalana, que en teoría les permitiría aprobar la moción más tarde el viernes si la junta asesora del Parlamento permite celebrar la votación.Todos los grupos de oposición se oponen a la iniciativa en la próspera región _donde algunos legisladores opositores dijeron que boicotearían la votación_ y a nivel nacional.El gobierno de España ha pedido poderes especiales para destituir al gobierno catalán y detener su iniciativa secesionista.___11:25Miles de personas se reunieron el viernes cerca del Parlamento regional de Cataluña antes de un debate en la cámara donde podría declararse formalmente la independencia de España.Ondeando banderas catalanas y coreando “independencia” y “libertad”, los asistentes marcharon ante el parque donde se encuentra el Parlamento, confiando en ver la proclamación de un nuevo estado independiente antes del final del día.“Estoy aquí hoy porque iniciaremos la república catalana”, dijo Jordi Soler, un manifestante de 68 años.“Hoy es la última oportunidad”, dijo Soler, señalando que el presidente regional, Carles Puigdemont, se ofreció a negociar con el gobierno central en Madrid, “pero Madrid empieza con represión total y ya no hay ninguna opción”.Puigdemont descartó el jueves convocar elecciones regionales, lo que podría haber mitigado la peor crisis política en España en varias décadas, planteando el escenario para un choque político con el gobierno español.___10:45El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó el viernes que los poderes especiales que ha pedido el gobierno para intervenir Cataluña no pretenden arrebatar libertades a los catalanes, sino protegerlos.Rajoy se dirigía a la cámara antes de una votación sobre si se activa una cláusula de la Constitución para que el gobierno central asuma las competencias de la región española, en un intento de frenar la iniciativa independentista en Cataluña.El presidente afirmó que España enfrenta un “desafío inédito” en la historia reciente. También el Parlamento regional de Cataluña tenía previsto celebrar una sesión el viernes, en la que podría hacerse una declaración formal de independencia.___10:25El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó el viernes ante el Senado que la primera medida del Gobierno si la cámara alta le concede poderes especiales para intervenir Cataluña sería destituir al presidente de la región.Rajoy se dirigía a la cámara antes de una votación sobre si se activa una cláusula de la Constitución para que el gobierno central asuma las competencias de la región española, en un intento de frenar la iniciativa independentista en Cataluña.Si se aprueban las medidas, afirmó Rajoy, el gobierno español despedirá al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y a su equipo de gobierno.“Estamos ante una violación palmaria y evidente de las leyes y por tanto de la democracia y los derechos de todos, y todo esto tiene consecuencias”, afirmó el mandatario.Rajoy ha dicho que intervenir Cataluña es la única forma de resolver la crisis.También el Parlamento regional de Cataluña tenía previsto celebrar una sesión el viernes, en la que podría hacerse una declaración formal de independencia.___09:25Dos sesiones previstas en cámaras legislativas españolas podrían decidir el viernes el futuro a largo plazo de un país que sufre su peor crisis política en décadas.El Parlamento regional de Cataluña esperaba reanudar un debate sobre los planes del gobierno español de asumir las competencias de la comunidad autónoma y así frenar la iniciativa independentista del gobierno regional.Por otro lado, en Madrid, el Senado nacional había programado una sesión para aprobar los planes del gobierno y poner en marcha el mecanismo de intervención.Las propuestas del gobierno español incluyen destituir a los líderes del gobierno regional y restringir la autoridad del Parlamento catalán.El gobierno de Cataluña rechaza la operación, y había especulaciones sobre que la cámara regional podría dar el paso de declarar la independencia de España más tarde el viernes.