Demócratas piden a juez declarar ilegal indulto de Arpaio

PHOENIX, Arizona(AP )

Un grupo de legisladores demócratas pidió a la juez que lleva el caso del ex jefe de policía Joe Arpaio que declare inválido el indulto que le otorgó hace poco el presidente Donald Trump.



Los 33 demócratas presentaron el miércoles un “documento de asesoría” ante una corte en Phoenix argumentando que el perdón otorgado por Trump el 25 de agosto es una invasión de facultades por parte del presidente hacia el poder de los tribunales.



Los legisladores y otros tres grupos legales están pidiendo a la juez Susan Bolton que declare el indulto ilegal o inconstitucional.

Los abogados del ex jefe de policía del condado Maricopa, Arizona, han pedido a Bolton desestimar formalmente el caso de Arpaio, de 84 años, y anular el fallo de 14 páginas que explica la razón por la cual se le halló culpable de desacato judicial.



Un juez federal falló en 2013 que los agentes de Arpaio discriminaron contra los latinos. Pero el jefe policial se negó a poner fin a sus operativos contra la inmigración no autorizada, lo que derivó en su proceso por desacato. El asunto también contribuyó a que Arpaio no consiguiera su reelección el año pasado.