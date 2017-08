"Harvey" deja 5 muertos en Texas; temen por desbordamiento de ríos

HOUSTON, Texas(GH)

El ciclón "Harvey", ya convertido en tormenta tropical, dejó al menos cinco víctimas mortales y decenas de heridos a su paso por Houston (Texas, EU), según informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), reportó EFE.



Servicio Meteorológico Nacional informó en su web de las cinco muertes en el área de Houston, la cuarta ciudad más grande de EU con una población de dos millones de personas y donde las autoridades temen que las lluvias torrenciales desborden los ríos que atraviesan la urbe.



Aunque se habla de cinco fallecidos, la Oficina del Sheriff del condado de Harris, a la que pertenece Houston, solo pudo confirmar una víctima.



Según detallaron estas fuentes, la víctima mortal es una anciana que falleció en las últimas horas mientras conducía por las calles inundadas en el lado oeste de Houston.



El vehículo de la mujer, cuya identidad no fue revelada, se quedó atrapado en una zona con el nivel de agua "muy alto" y no pudo hacer nada para salir de él.



La primera víctima del huracán fue un vecino de la pequeña ciudad de Rockport, donde el huracán Harvey tocó tierra el viernes con unos vientos de hasta 215 kilómetros por hora.



El fallecido, cuya identidad no revelaron las autoridades, quedó en su casa durante un incendio en medio de grandes vientos y lluvias torrenciales provocados por el huracán, según detallaron ayer las autoridades locales de Rockport en una rueda de prensa.



En su cuenta de Twitter, el Sheriff del condado de Harris, el demócrata Ed González, avisó que el número de muertos "podría aumentar" y aseguró que los efectivos de los servicios de emergencia están atendiendo "cientos de llamadas" en Houston, donde la tormenta está golpeando con fuerza.



Agentes de la Policía de Houston evacuaron dos complejos de apartamentos, de donde rescataron a más de 50 niños de las crecientes inundaciones, según informó el periódico local Houston Chronicle.



El servicio meteorológico avisó en su boletín de las 07.00 hora local (11.00 GMT) que la tormenta tropical está causando inundaciones "catastróficas y amenazantes a la vida" con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora con ráfagas más altas.