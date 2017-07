Maduro cierra campaña para constituyente en medio de paro

CARACAS, Venezuela(AP )

El presidente Nicolás Maduro cerró el jueves la campaña para la elección constituyente en medio del segundo día de un paro cívico nacional contra ese proceso y la creciente espiral de violencia que han dejado cinco fallecidos en las últimas horas para elevar a 102 el número de muertos en cuatro meses de disturbios, según un conteo de The Associated Press basado en cifras oficiales.



En medio de la tensión política generada por las manifestaciones y las sanciones que Washington impuso la víspera a 13 funcionarios y ex miembros del gobierno, Maduro puso broche final a la campaña con una gran concentración en una avenida del centro de Caracas. Las elecciones de los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente se realizarán el domingo.



“Le digo al emperador Donald Trump en Venezuela manda el pueblo de Venezuela y el domingo 30 de julio la Constituyente si va”, dijo el mandatario en un discurso, en respuesta a las críticas internacionales, particularmente de Estados Unidos, que ha desatado el proceso para reescribir la constitución del país petrolero.



La Fiscalía General confirmó el jueves los decesos de Enderson Caldera de 23 años quien resultó herido en un disturbio callejero que se registró la víspera en la población suroccidental de Timotes, estado Mérida, de Leonardo González Barreto de 48 que pereció a consecuencia de un disparo que recibió en la espalda cuando se trasladaba en su vehículo en medio de una manifestación en el estado central de Carabobo y de un adolescente de 16 que murió en un hospital del oeste de la capital tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación en la urbanización capitalina de El Paraíso.



Asimismo, se anunciaron las muertes de un adolescente de 16 que resultó herido la noche del miércoles en una protesta en la barriada capitalina de Petare y de un hombre de 30 que murió tras ser herido mortalmente en una manifestación en la población suroccidental de Ejido, estado Mérida.



Algunas avenidas y autopistas de Caracas, especialmente en el este de la ciudad, iniciaron la jornada con muy poca afluencia de vehículos, y centenares de comercios mantuvieron sus puertas cerradas en la segunda jornada de protesta contra el proceso para reescribir la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.



En otras grandes ciudades como Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Maracay también se reportaron paralizaciones de actividades, según indicaron medios locales.



La acción promovida por la coalición opositora, que asegura que el paro se cumplió en 92% durante la primera jornada, ha sido desestimada por Maduro que consideró la protesta como una "derrota" alegando que la mayoría de trabajadores no acataron el llamado a huelga.



Maduro insistió ante sus seguidores que el domingo los venezolanos le darán “una lección al imperialismo y los gobiernos extranjeros”.

También aprovechó para invitar a la oposición a que “abandone el camino insurreccional” y se sume a una “mesa de diálogo, acuerdo nacional y reconciliación” antes de la elección de los constituyentes.



Si la oposición no acepta esa propuesta antes de los comicios del domingo, afirmó Maduro, le pediría a la Asamblea Constituyente que emita una ley para obligarlos a ir a un proceso de diálogo.



Maduro asegura que la Asamblea Constituyente servirá para abrir un proceso de diálogo y paz que ayudará a resolver la crisis política y económica, mientras sus detractores sostienen que el mandatario utilizará el proceso de reforma de la constitución para controlar la Asamblea Nacional y la Fiscalía General, que están enfrentadas contra el gobierno, y garantizar su permanencia en el poder.



Trece países miembros de la OEA exhortaron el miércoles al gobierno venezolano a suspender el proceso constituyente alegando que podría implicar el “desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática” y sería contrario a la voluntad que expresaron 7,5 millones de venezolanos que rechazaron la Asamblea Constituyente en el simulacro de consulta que realizó la alianza opositora el 16 de julio.



Por otra parte, la aerolínea colombiana Avianca anunció en un comunicado que decidió adelantar para este jueves la suspensión de sus operaciones hacia Venezuela debido a “limitaciones operativas registradas en las últimas horas”. La empresa aérea tenía previsto inicialmente suspender sus vuelos a partir del 16 de agosto.



Las protestas antigubernamentales, que se han extendido por más de cien días, han dejado al menos cien muertos y 1.500 heridos, lo que supera ampliamente los registros de las manifestaciones del 2014 cuando se reportaron 43 fallecidos y unos 800 heridos.