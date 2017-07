Alistan remodelación a penal en que está Borge

SAN JOSÉ, Costa Rica(SUN)

El Renacer, una cárcel de Panamá a la que ingresó el pasado 9 de junio Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, y que ganó fama desde 2011 por ser el último presidio del fallecido ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, presenta un agudo deterioro a 105 años de su fundación y será reparada y reconstruida con una inversión de más de 2.2 millones de dólares.



Ubicada en el sector del océano Pacífico y cercana a una de las esclusas del Canal de Panamá, la prisión en la que Borge está recluido fue fundada en 1912, por lo que su infraestructura "presenta deterioro" en los sistemas sanitarios, eléctricos y de herrerías, entre otras áreas, informó el Ministerio de Gobernación de Panamá (Mingob).



A inicio de este mes, la Dirección de Compras y Proveedurías del Mingob anunció que el Consorcio Thmtvt (Thelmar Panamá, SA-Triventi Ingeniería) fue la empresa constructora que ganó la licitación para la reparación y reconstrucción del penal, tras ofrecer un servicio por un millón 919 mil 280 dólares con 40 centavos.



El proyecto se denomina "Estudio, Diseño y Construcción de Nuevas Edificaciones y Mejoras en el Centro Penitenciario El Renacer" y el precio de referencia fue de un millón 978 mil 484 dólares con 78 centavos.



En un informe que entregó, Mingob precisó que el plan "incluye el diseño y construcción de un edifico administrativo y la clínica del centro. También se realizarán reparaciones en el edificio de taller donde, entre otras cosas, se harán trabajos eléctricos y se renovará la iluminación interior y exterior de los pasillos.



"Este proyecto forma parte del programa de inversión que lleva adelante el Mingob en materia penitenciaria para mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad y personal administrativo que labora en este centro", agregó.



El Renacer, ubicado en la localidad de Gamboa, en el distrito capitalino de Panamá, dispone de talleres de producción mecánica y musical, granja, siembra de hortalizas y aulas para educación básica, pre-media y media, entre otras.



Por otra parte, Mingob informó la semana pasada que la compañía Consorcio Renacer ganó la licitación para diseñar, construir y equipar el edificio policial del presidio, con una oferta de 289 mil 829 dólares con 99 centavos. El monto de referencia fue de 305 mil 82 dólares con 75 centavos.



"Los trabajos contemplan la adecuación y mejoras en el sector de la cocina, vestidores, baños, sala de guardia, sala de estar, dormitorios, comedor, lavandería, gimnasio y la oficina de la armería", aseguró el reporte oficial.



El Renacer saltó a las primeras planas de la prensa internacional en diciembre de 2011. En ese mes el ex general Noriega, quien falleció en un hospital público el 29 de mayo pasado, ingresó a esa cárcel para enfrentar condenas por homicidio y tras purgar casi 22 años por narcoactividad en prisiones de EU (de 1990 a 2010) y de Francia (de 2010 a 2011), luego de ejercer como el "hombre fuerte" de Panamá de 1983 a 1989 y ser depuesto por una invasión armada estadounidense.



El nombre del presidio volvió a figurar luego de que Borge Angulo se convirtió en uno de sus reos. El político mexicano fue detenido en la noche del pasado 4 de junio en el aeropuerto internacional Tocumen, de la capital panameña, al ser requerido en México desde el 31 de mayo de 2017 por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita 0 "lavado" de dinero, al ocultar o pretender ocultar el destino de diversos bienes de origen ilegal, durante su gestión como gobernador de Quintana Roo, de 2011 a 2016.