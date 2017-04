Confirma Senado de EU a Alex Acosta como secretario del Trabajo

WASHINGTON D.C. (AP )

El Senado confirmó el jueves a Alex Acosta como secretario del Trabajo, con lo que se completa el gabinete del presidente Donald Trump al aproximarse a sus primeros 100 días en el cargo.



La confirmación se realizó con votación de 60-38. Una vez que sea juramentado como el 27 secretario del Trabajo de la nación, el hijo de inmigrantes cubanos encabezará una agencia que supervisa la ejecución de más de 180 leyes federales que cubren a aproximadamente 10 millones de empleadores y 125 millones de trabajadores.



Acosta ha sido fiscal federal, director de la defensa de los derechos humanos en el Departamento de Justicia y miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Llegará al cargo con un historial relativamente poco claro sobre algunos de los asuntos más importantes que enfrenta el gobierno sobre temas cruciales en la agenda del Departamento del Trabajo, tales como si se debe ampliar el grupo de trabajadores estadounidenses elegibles para pago de tiempo extra.



Acosta no era la primera opción de Trump para el cargo. El ex director general de la industria de la comida rápida, Andrew Puzder, retiró de consideración su nombre el mes pasado, en la víspera de la votación sobre su confirmación, después de que se volvió un dolor de cabeza para el nuevo gobierno.



Puzder admitió que contrató a una empleada doméstica no autorizada para trabajar en Estados Unidos y que no pagó los impuestos relacionados sino hasta años después _luego de que Trump lo nominó_, y estuvo bajo fuego de los demócratas por otros asuntos relacionados con su compañía y su vida privada.



El ascenso de Acosta llegaría en un momento crucial para Trump, justo dos días antes de que llegue a la simbólica cifra de 100 días en el poder. La Casa Blanca ha buscado llegar a ese umbral con su propia lista de logros de Trump.