Califican de sexista portada del Daily Mail con ministras

Su portada de mañana (28 de marzo) está ilustrada con una gran foto de la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, y la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, acompañada de la cabeza: “No importa el Brexit, quién gana en piernas!”



De inmediato, la publicación ha ganado críticas en redes sociales como Twitter, donde lectores y personalidades la han tachado de retrógrada y sexista.



Jeremyn Corbyn, líder del partido Laborista, escribió en su cuenta: “Es 2017. Este sexismo debe ser consignado para la historia. Una vergüenza Daily Mail”.



Humza Yousaf, ministro de Transporte del gobierno escocés también expresó su descontento en Twitter: “Dos de las personas más poderosas de RU discuten el gran asunto del día y Daily Mail habla acerca de… sus piernas”.



May y Sturgeon se reunieron hoy, previo a la votación que realizará mañana el Parlamento escocés sobre un posible referendum independentista.



Medios locales indicaron que se trató de una reunión cordial, pero no se logró un acuerdo. La ministra escocesa quería debatir con May qué poderes se podrían transferir desde Bruselas hacia el Gobierno de Escocia después del "Brexit", pero no "hubo voluntad" de iniciar conversaciones.



Se tiene previsto que el 29 de marzo Theresa May active el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que permite a Reino Unido dejar la Unión Europea (UE) después de hasta dos años de negociaciones.



El Daily mail es el segundo diario más leído de Reino Unido, tiene un tiraje de 2 millones de ejemplares diarios.