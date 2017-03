Piden 13 estados de EU avalar restricción migratoria de Trump

RICHMOND, Virginia, EU(AP )

Un grupo de 12 fiscales estatales y un gobernador respaldaron las restricciones migratorias modificadas del presidente Donald Trump sobre los ciudadanos de seis países predominantemente musulmanes, y afirmaron el lunes ante una corte federal de apelaciones que el mandatario actuó conforme a la ley y en beneficio de la seguridad nacional.



Los estados exhortaron a la Corte Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito a que revierta el fallo de un tribunal menor, que bloqueó parte del decreto presidencial modificado. Las entidades afirmaron que la orden ejecutiva no es "un pretexto para la discriminación religiosa" y no viola la constitución.



"La pausa temporal al ingreso de ciudadanos de seis naciones y al programa de refugiados en la orden ejecutiva no menciona religión alguna ni depende de si los extranjeros afectados son musulmanes", escribieron los estados en un informe interpuesto ante el tribunal con sede en Virginia. "Por lo tanto, el decreto no es, enfáticamente, un 'veto a los musulmanes'''.



Los estados que presentaron el escrito son: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Luisiana, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas y Virginia Occidental. El gobernador de Mississippi, Phil Bryant, también se unió a la petición.



La apelación se deriva del fallo emitido a principios de mes por un juez federal en Maryland. Dicha decisión, y una por separado en Hawai, fueron triunfos para los grupos de libertades civiles y los defensores de inmigrantes y refugiados, quienes arguyeron que la restricción migratoria temporal a esas seis naciones predominantemente musulmanas representaba una violación a la constitución.



El gobierno federal alegó que el decreto modificado, que incluye restricciones temporales a los refugiados e impone un límite a los refugiados que pueden ingresar al país, tiene como fin proteger del terrorismo a Estados Unidos. Bajo la orden ejecutiva, los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen tienen prohibido el ingreso temporal al país, aunque existen algunas excepciones.



El Cuarto Circuito programó para el 8 de mayo los argumentos orales en el caso de Maryland.



Por medio de un escrito interpuesto el lunes, el gobierno federal solicitó a la corte que suspenda el fallo del tribunal menor y permita que el decreto entre en vigor en lo que se resuelve la apelación. Los abogados de Trump señalaron que las personas nombradas en el caso no han demostrado que sufrirán un "daño importante" y que la orden de bloquear la prohibición a nivel nacional es "excesiva".