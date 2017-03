Mueren 33 serpientes y otros reptiles en el zoo de Tennessee

KNOXVILLE, Tennessee(AP)

Un total de 33 reptiles, casi todos ellos serpientes, murieron recientemente en el zoológico de Knoxville y las autoridades creen que se trató de una "causa ambiental".



Los animales fueron encontrados sin vida la semana pasada en la zona de reptiles del zoológico. Los animales que sobrevivieron fueron retirados del lugar y se les suministró oxígeno.



El diario Knoxville News Sentinel (http://bit.ly/2nsc5RF) informó que se desconoce por el momento la causa exacta, pero la presidenta y directora ejecutiva de Zoo Knoxville, Lisa New, dijo el domingo que las autoridades creen que las muertes no fueron causadas por enfermedades, sino por "una causa ambiental".



Están pendientes otros resultados de las autopsias.



La directora New describió las muertes de los reptiles como una "pérdida devastadora y catastrófica". Agregó que se perdieron varios programas de cría de especies amenazadas o en peligro de extinción.



El inmueble donde ocurrieron las muertes alojaba a 52 animales. Fue clausurado mientras continúa la investigación.



El director de colecciones animales, Phil Colclough, dijo que las pruebas efectuadas incluyeron verificar la presencia de gases tóxicos en el recinto y fallas mecánicas en los termostatos.