Magistrados parecen compasivos con inmigrante mexicano

WASHINGTON D.C. (AP )

La Corte Suprema parece compasiva con un inmigrante mexicano que enfrenta la deportación después de que fue condenado por tener sexo consensual con una menor de edad.



El caso presentado el lunes ante los magistrados involucró a Juan Esquivel Quintana, un residente permanente legal que tuvo sexo con su novia de 16 años de edad cuando él tenía 20 y 21 años.



Eso fue una violación a la ley de California, la cual considera un delito tener relaciones sexuales con alguien menor de 18 años si la diferencia de edades es de más de tres años. Funcionarios federales actuaron posteriormente para deportarlo, pero Esquivel dice que su conducta hubiera sido considerada legal bajo la ley federal y la de otros 43 estados que son menos estrictos.



El caso ocurre en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump ha prometido incrementar la aplicación de las leyes de inmigración del país, incluyendo su capacidad de deportar personas que han cometido delitos.



Está bajo discusión qué sucede cuando las leyes de inmigración no son claras y si las cortes deben diferir de funcionarios de inmigración al interpretar leyes penales que son ambiguas.



Varios magistrados parecieron renuentes durante las argumentaciones en el caso en diferir del gobierno cuando se trata de la ley penal.

La magistrada Elena Kagan dijo que no parecía correcto engordar la ley de inmigración utilizando la ley estatal más estricta disponible. Dijo que el caso era "como el de un alumno de primer grado de universidad saliendo con uno de segundo grado".



El magistrado Anthony Kennedy dijo que las cortes normalmente difieren con agencias federales en la interpretación de las leyes que éstas hacen cumplir, pero cuestionó si eso se extiende a las leyes penales.



Pero el magistrado Samuel Alito dijo que parecía un ejemplo clásico del Congreso percatándose que hay una variedad de leyes estatales que cubre el abuso sexual y dejando que el secretario de Justicia decida qué tan lejos debe llegar la ley federal de inmigración.



Esquivel se mudó a Estados Unidos con su familia cuando tenía 12 años y se convirtió en residente permanente legal. El no respondió a los cargos presentados en su contra en California y fue sentenciado a 90 días de cárcel.



Cuando se mudó a Michigan, el gobierno federal inició el proceso de deportación. Funcionarios de inmigración dicen que fue condenado por "abuso sexual de una menor de edad", un delito que lo somete a deportación bajo las leyes de inmigración.



Un juez de inmigración dijo que debía ser deportado y la Junta de Apelaciones de Inmigración estuvo de acuerdo. Una dividida corte federal de apelaciones ratificó el fallo.

Se espera una determinación para fines de junio.