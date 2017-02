Policía de Wisconsin intenta eliminar temores de deportación

ABBOTSFORD, Wisconsin, EU(AP )

Agencias del orden público en el Centro de Wisconsin hacen un esfuerzo adicional para contactar a la comunidad latina y atender la posible ansiedad causada por las deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.



Las autoridades le aseguran a latinos que los agentes policiales y los alguaciles del condado no hacen las funciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), reportó el periódico Wausau Daily Herald (http://wdhne.ws/2mCJZQr ).



El jefe del policía del condado Marathon, Chad Billeb, dijo que las autoridades están preocupadas de que los migrantes podrían negarse a llamar a la policía si son testigos o víctimas de un crimen, por temor a que agentes locales los detengan si no cuentan con documentos para vivir en el país.



Agregó que las autoridades también están preocupadas de que posibles situaciones de peligro puedan surgir si la gente evita a un policía en un semáforo.



"Todos tienen mucho miedo", dijo Nivia Castillo, propietaria del supermercado La Tropicana, una tienda latina en el centro de Abbotsford. "La gente tiene temor de conducir, o de ir a Wausau o Marshfield de compras".



Tony Gonzalez, propietario de EAG Interpreters Hispanic Outreach y defensor de problemas y gente latina, ayuda a agentes del orden a llegar a los migrantes para entregarles el mensaje.



"Soy ciudadano y todo", dijo Gonzalez. "Pero espero que alguien venga y me detenga... Quiero decir, ¿contra quién van a ir? Una persona morena como yo".



Billeb dijo que no hay evidencia de que agentes del ICE operen en el centro de Wisconsin y que la agencia federal siempre ha contactado en el pasado a agencias policiales.



El condado de Portage tiene unos dos mil 100 residentes latinos y el de Marathon unos tres mil 200, según cálculos de 2014 y 2015 del Buró del Censo de Estados Unidos. Esos números no consideran a la gente que vive sin autorización en el país.



En Wisconsin, hay unos 71 mil inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos, según números reunidos por New American Economy, un grupo de líderes empresariales y alcaldes que apoyan las reformas migratorias.