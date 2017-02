Presidente dominicano justifica acuerdo con Odebrecht

SANTO DOMINGO(AP)

El presidente dominicano Danilo Medina defendió el lunes ante el Congreso la lentitud de las investigaciones sobre los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y el acuerdo mediante el cual el gobierno renuncia a procesar judicialmente a los ejecutivos de la compañía.



"Ese acuerdo no detiene en absoluto el proceso de investigación", aseguró el gobernante el referirse por primera vez al escándalo de la empresa constructora. Según el acuerdo, el gobierno sí podrá procesar a funcionarios locales e intermediarios comerciales.



Diversas organizaciones civiles le habían exigido la creación de una comisión de fiscales independientes para que investigue con apoyo de Naciones Unidas los sobornos e identifique a los beneficiarios. El mandatario no ofreció ninguna respuesta a las demanda de los grupos civiles.



Medina recordó ante el Congreso bicameral, al rendir el primer informe anual de su segunda administración, que mediante el acuerdo con Odebrecht, la compañía pagará una multa de 184 millones de dólares, que duplica el monto de los sobornos. Según el mandatario, ningún otro país ha logrado un compromiso similar tan alto.



El acuerdo, que espera la aprobación del Congreso para entrar en vigencia, generó indignación entre diversas organizaciones de la sociedad porque permite a Odebrecht continuar sus operaciones en el país y participar en futuras licitaciones públicas.



El mandatario había evitado durante dos meses pronunciarse de forma pública sobre los sobornos por 92 millones de dólares que ejecutivos de Odebrecht reconocieron haber pagado en República Dominicana para adjudicarse contratos con el gobierno.



La compañía ha participado desde 2001 en 17 de las obras de infraesctructura más importantes del país. Al menos siete de esas obras fueron construidas durante la primera administración de Medina (2012-2016).



El escándalo "ha levantado la justa indignación de tanta gente", reconoció Medina y dado que las Procuraduría no ha identificado a ninguno de los beneficiarios de las coimas tras dos meses de investigación, el gobernante consideró que "el apresuramiento no es bueno".



"Un sometimiento apresurado podría terminar siendo el mejor aliado de la impunidad", consideró.



Detalló que la Procuraduría obtuvo el compromiso del gobierno de Brasil para que le entregue toda la información sobre los sobornos en mayo próximo, mientras que el acuerdo con Odebrecht obliga a la empresa a apoyar la investigación que realiza el ministerio público. Una vez que las autoridades reciban toda esa información, "no vamos a dejar espacio a la impunidad", insistió en medio de una ovación.



Diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron el 22 de febrero a representantes del poder Ejecutivo más de 312.000 firmas recolectadas durante tres semanas para exigir la creación de una comisión de fiscales independientes que investigue, con apoyo de Naciones Unidas, los sobornos millonarios.



Los grupos civiles exigían que Medina les diera respuesta a sus demandas durante su discurso de este lunes, o de lo contrario amenazaron con realizar protestas callejeras como la que celebraron el 22 de enero, cuando miles de personas recorrieron el centro de Santo Domingo.



Ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante autoridades de Brasil y de Estados Unidos que desde 2001 pagaron sobornos por unos 785 millones en 12 países, incluidos los 92 millones que entregaron en República Dominicana.