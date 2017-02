Asistente de vuelo acusado de amenaza de bomba logra acuerdo

BISMARCK, Dakota del Norte(AP)

Un asistente de vuelo acusado de hacer falsas amenazas de bombas en dos vuelos de Skywest en el 2015 se ha declarado culpable para evitar ir a juicio, pero aún podría pasar unas décadas en prisión.



Justin Cox-Sever, de 23 años, de Tempe, Arizona, está acusado de hacer amenazas en julio del 2015 en un vuelo de Charlottesville, Virginia, con destino a Chicago y, en septiembre del mismo año, en otro vuelo de Minneapolis a Dickinson, Dakota del Norte. En el primer incidente, el avión tuvo que regresar a medio vuelo. El segundo incidente terminó con el cierre temporal del aeropuerto de Dickinson.



Según el acuerdo que firmó el sábado, Cox-Sever se declarará culpable de cuatro de cinco cargos en su contra, por interferir con el vuelo de un avión. Fiscales le retirarán un cargo, lo que reduce la posible sentencia máxima de 70 a 50 años de prisión. Un juez todavía tiene que aprobar el trato y la sentencia apropiada. Cox-Sever también tendría que pagar hasta un millón de dólares en multas y resarcimiento, de acuerdo con documentos presentados en corte.



El lunes, The Associated Press pidió comentarios a la abogada defensora Michelle Monteiro y al asistente de fiscal federal Gary Delorme, quien está a cargo del caso.

El agente especial del FBI, Daniel Genck, escribió en un documento presentado en corte el año pasado que Cox-Sever admitió haber colocado una bolsa con toallas en el vuelo de Dakota del Norte y luego reportarlo como paquete sospechoso que emitía pitidos.



Genck dijo que Cox-Sever también admitió haber escrito una amenaza en la pared del baño de un avión, en el caso de Virginia. Los abogados no han hablado públicamente sobre el motivo.



En ambos vuelos se declararon emergencias. No se reportaron heridos.

A Cox-Sever se le presentaron cargos en cortes federales en Dakota del Norte y Virginia, lo que complicó el asunto y conllevó al retraso de su juicio en ocho ocasiones.



Los casos fueron consolidados este mes en una corte federal en Dakota del Norte.



Cox-Sever ya no trabaja para SkyWest. La aerolínea no dijo si él había renunciado o si fue despedido.