Grupo filipino difunde video de decapitación de rehén alemán

MANILA, Filipinas (AP)

El grupo extremista Abu Sayyaf en Filipinas difundió un video en el que muestra la decapitación de un rehén alemán en el cual hicieron efectiva la amenaza de matarlo si nadie pagaba su rescate antes de que venciera el plazo el fin de semana.



Jesus Dureza, asesor del presidente Rodrigo Duterte para asuntos de grupos rebeldes musulmanes, condenó el asesinato de Jurgen Gustav Kantner, describió la acción como salvaje y señaló que el ejército filipino y otras organizaciones "agotaron todos sus esfuerzos para salvarle la vida" hasta el último momento.



"Lamentamos y condenamos enérgicamente la decapitación salvaje de otra víctima secuestrada", expresó Dureza en un comunicado. "Todos hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero fue en vano".



El video, que dura un minuto y 43 segundos, muestra a Kantner, sentado en un claro con hierba, diciendo "Ahora él me mata" poco antes de que un insurgente enmascarado lo decapitara con un cuchillo curvado. Unos cuantos hombres armados murmuraron "Allahu Akbar" (Dios es grande).



El ejército filipino confirmó que Kantner fue "asesinado sin piedad y de manera inhumana".



"Nuestras operaciones fueron incesantes en los últimos días y noches, utilizamos todos nuestros recursos. Perdimos a algunos de nuestros mejores hombres en el proceso porque valoramos la vida del señor Kantner y las de otros que han caído presa de este grupo terrorista", señaló en un comunicado el portavoz, coronel Edgard Arevalo.



De acuerdo con un informe de inteligencia visto por The Associated Press, un miembro de Abu Sayyaf, Moammar Askali, quería que se asesinara a Kantner tal como se había anunciado, aunque otros pretendían esperar hasta el pago del rescate.



Los rebeldes difundieron en febrero un video en el que Kantner decía que lo matarían si no se pagaba el rescate para las 3 de la tarde del domingo.



Funcionarios filipinos dijeron que la insurgencia pretendía un rescate de 30 millones de pesos filipinos (605 mil dólares) por el rehén.



En Alemania, la canciller Angela Merkel condenó "este abominable acto, que muestra una vez más de qué manera tan inhumana e inconsciente actúan estos terroristas", dijo en un comunicado el portavoz, Steffen Seibert.



"Todos debemos estar unidos para luchar contra ellos", agregó.



Abu Sayyaf dijo en noviembre que sus integrantes habían secuestrado a Kantner y matado a una mujer que navegaba con él frente al estado de Sabah, en la vecina Malasia.



Los aldeanos encontraron después a una mujer sin vida a bordo de un yate con la bandera alemana frente a la isla de Laparan, provincia de Sulu, en el sur de Filipinas, dijo el ejército.



Kantner y su pareja, Sabine Merz, fueron secuestrados por piratas somalíes en 2008 y dejados en libertad posteriormente, según las autoridades.