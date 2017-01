EU ha sido bendecido por migrantes: Zuckerberg, Buffett y Gates

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al director general de Facebook, Mark Zuckerberg, le preocupa que el presidente Donald Trump vaya demasiado lejos en sus medidas para controlar la inmigración.En un mensaje colocado el viernes en su página de la red social, Zuckerberg exhorta al mandatario a que mantenga las fronteras estadounidenses abiertas a los refugiados que necesitan llegar a un lugar seguro.Zuckerberg también exhortó a Trump a que no deporte a millones de personas indocumentadas que no representan ninguna amenaza a la seguridad.Dijo estar feliz “al oír que Trump va a 'hacer algo' para los dreamers. Espero que el Presidente y su equipo mantengan estas protecciones en su lugar, y en las próximas semanas estaré trabajando con nuestro equipo en FWD.us para encontrar maneras en que podamos ayudar”. Señaló estar de acuerdo con Trump sobre que EU “debe seguir beneficiándose de gente de gran talento que viene al país".Apuntó que los estudiantes indocumentados en EU “también son nuestro futuro. Somos una nación de inmigrantes, y todos nos beneficiamos cuando los mejores y más brillantes de todo el mundo pueden vivir, trabajar y contribuir aquí. Espero que encontremos el coraje y la compasión para unir a la gente y hacer de este mundo un lugar mejor para todos”.Al igual que la mayor parte de las compañías de tecnología, la empresa de Zuckerberg da empleo a inmigrantes altamente calificados como los ingenieros que ayudan a crear los productos de la compañía. Además, los padres de la esposa de Zuckerberg, Priscilla Chan, son chinos que huyeron a Estados Unidos en una embarcación proveniente de Vietnam.Por su parte, Bill Gates y Warren Buffett expresaron el viernes su optimismo en que Estados Unidos avanzará como nación, incluso mientras resuelve diferencias políticas y se acostumbra al nuevo Gobierno que encabeza el presidente Donald Trump.Las dos personas más ricas del mundo hablaron ante estudiantes en la Universidad de Columbia tras la primera semana de Trump en la Casa Blanca, en la que el flamante presidente comenzó a deshacer parte de la labor de su antecesor Barack Obama con una serie de decretos.Buffett subrayó la importancia de la inmigración, un tema central para Trump, a quien ni Buffett ni Gates se refirieron.Buffett dijo que el país ha sido "bendecido" por los inmigrantes y que todo podría haber sido muy diferente si los científicos Albert Einstein y Leo Szilard no hubieran alentado al presidente Franklin Roosevelt en 1939 a desarrollar un programa nuclear para enfrentar a la Alemania nazi."Si no fuera por esos dos inmigrantes, quién sabe si estaríamos sentados en esta sala", indicó Buffett.Los primeros movimientos de Trump han generado preocupación en sus críticos, mientras evalúan cuál es el impacto de esas medidas en la vida de los estadounidenses y en su lugar en el mundo."Confió en que Estados Unidos avanzará", dijo Buffett.Gates, en tanto, dijo que el deseo de innovación y el apoyo a la investigación son "fuertes" y "mayormente bipartidarios", pese a las diferencias respecto a cómo cumplir esos objetivos y financiarlos."Este gobierno es muy nuevo. No sabemos cuáles van a ser sus prioridades presupuestarias", pero hay mucha intensidad en garantizar que el Poder Ejecutivo y el Congreso alienten "cosas sorprendentes", dijo Gates, ante unas mil 300 personas que acudieron al encuentro para escuchar a ambos multimillonarios.