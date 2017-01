Putin consulta asesores antes de conversar con Trump

MOSCÚ, Rusia(AP)

El presidente de Rusia Vladimir Putin se reunió este viernes con sus principales funcionarios para dialogar sobre las relaciones con Washington un día antes de una llamada prevista con el mandatario estadounidense Donald Trump.La principal asesora de Trump, Kellyanne Conway, dijo al programa "Fox & Friends" de Fox News el viernes que durante la conversación telefónica del sábado se discutirán las sanciones que Estados Unidos impuso a Rusia, así como otros temas.Conway también declaró que Trump también está abierto en caso de que el líder ruso quiera entablar una seria conversación sobre cómo derrotar a los extremistas islámicos.Previo a la llamada, Putin reunió a su Consejo de Seguridad para hablar de las relaciones entre ambas naciones, indicó el Kremlin.El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, comentó que se espera que ambos mandatarios "intercambien puntos de vista sobre los principales parámetros del estado actual de las relaciones bilaterales".La última vez que hablaron fue cuando Putin felicitó a Trump poco después de su triunfo electoral.Peskov no dio detalles específicos sobre los temas a tratar y no dejó en claro si los mandatarios utilizarían la conversación para acordar una reunión en persona.El Kremlin ha aplaudido las promesas de Trump de enmendar sus lazos con Moscú, que se han visto seriamente dañados por la crisis ucraniana, la guerra en Siria y las acusaciones de una intromisión rusa en el proceso electoral estadounidense.El gobierno del ex presidente Barack Obama y la Unión Europea impusieron sanciones a Moscú por anexarse la Península de Crimea y el apoyo a la insurgencia pro rusa en el este de Ucrania.Las restricciones han limitado el acceso de las compañías rusas a los mercados financieros internacionales y prohibieron transferencias tecnológicas clave, lo que empujó a la economía rusa a la recesión. Rusia respondió al prohibir la importación de la mayoría de los productos agrícolas de occidente.El Kremlin advirtió que restaurar los devastados vínculos tomará tiempo, pero muchos en Rusia esperan que se alivien algunas de las tensiones que no se habían visto desde la Guerra Fría.