Reportan incidente en centro comercial de Nueva York; al menos dos heridos

NUEVA YORK, EU(AP)

New York State Police responding to reports of shots fired at the Galleria Mall in Middletown; shooting reportedly broke out at American Eagle store - https://t.co/vRURPrTzQt by #SassERevere via @c0nvey pic.twitter.com/6dS3w4QAJ6 — Pirate Dog (@realEricBlaze) 26 de noviembre de 2017

BREAKING NEWS: Multiple people shot at American Eagle Galleria mall in Middletown, NY, police responding... DEVELOPING STORY pic.twitter.com/g0NGRUj4RV - via BreakingNLive — Trending_News (@Trending_News__) 26 de noviembre de 2017

Un centro comercial en el valle de Hudson en Nueva York fue evacuado en medio de reportes de un tiroteo en un concurrido día festivo de compras navideñas.La policía dijo que dos personas resultaron heridas, pero no estaba claro si recibieron un disparo.El policía estatal Steven Nevel dijo que no había otra información disponible inmediatamente sobre el posible tiroteo reportado alrededor de las 15:15 de la tarde en la Galleria at Crystal Run en Middletown, a unas 70 millas al Norte del Centro de Manhattan.El posible tiroteo ocurrió en la tienda American Eagle. Un hombre que respondió al teléfono de la oficina de seguridad del centro comercial se negó a hacer comentarios, y el teléfono de la tienda American Eagle sonó sin respuesta.Leighton Peterson estaba comiendo en el centro comercial alrededor de las 15:20 cuando de repente, escuchó alarmas, "y todos los empleados le decían a todos que fueran a las salidas y evacuaran", declaró a The Associated Press.A medida que la gente avanzaba ordenadamente hacia las salidas, Peterson pensó que podría tratarse de un simulacro de incendio hasta que escuchó a un trabajador de un centro comercial de aspecto preocupado mencionar un tiroteo, recordó.Afuera, los compradores navideños se demoraron al principio para ver si todo se aclaraba y los comercios reabrirían.Pero en poco tiempo, "se hizo evidente que había una situación real, por lo que la gente comenzó a irse en masa", dijo Peterson, un editor de video de 32 años.El centro comercial Galleria también fue evacuado durante las compras navideñas en diciembre de 2008, cuando un olor a gas en una tienda departamental obligó al centro comercial a cerrar temprano el jueves por la noche.