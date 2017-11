Argentina tiene esperanzas de que haya sobrevivientes en submarino desaparecido

BUENOS AIRES, Argentina(AP)

La Armada de Argentina dice que no pierde la esperanza de que los tripulantes puedan estar vivos 11 días después de que un submarino desapareció frente a la costa atlántica con 44 personas a bordo.El vocero de la Marina, Enrique Balbi, declaró en una conferencia de prensa este domingo que el paso del tiempo no descarta "una situación de supervivencia extrema".Las autoridades señalan que temen que hubo una explosión en la embarcación que perdió contacto el 15 de noviembre. Y los expertos dicen que ARA San Juan tenía sólo alrededor de 10 días de suministro de oxígeno en el exterior.Se esperaba que atracara el 19 de noviembre en el puerto de Mar del Plata.Hasta el momento no ha habido señales del submarino, pero Balbi informó que el esfuerzo de búsqueda multinacional continúa.