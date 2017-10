Mujer que desapareció en 1975 es encontrada viva en Massachusetts

NUEVA YORK, EU(AP)

Una mujer que desapareció en el estado de Nueva York después de haber sido dejada en una cita con un médico hace 42 años, se encontró sufriendo de demencia y viviendo en un centro de vida asistida en Massachusetts, dijeron las autoridades.La oficina del sheriff en el condado de Sullivan, Nueva York, declaró que Flora Stevens, de 78 años, estaba usando el apellido Harris cuando los detectives la rastrearon esta semana en la residencia de Lowell, cerca de Boston.Las autoridades informaron que no han podido descifrar los detalles de lo que le sucedió entre el momento en que desapareció en agosto de 1975 y el momento en que finalmente fue encontrada."No es muy frecuente que resolvamos un caso de desaparición de 42 años", dijo el sheriff Mike Schiff en un comunicado de prensa. "Lo principal es que sabemos que Flora está a salvo".La policía dio a conocer que Stevens era una empleada de 36 años de un centro turístico de Catskills cuando su esposo la dejó para una cita médica en un hospital en Monticello, a 120 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Nueva York. Cuando regresó a recogerla, ella no estaba allí.La policía revisó periódicamente su caso de persona desaparecida, pero siguió llegando a callejones sin salida.Tuvieron un descanso en septiembre, debido a una consulta de un investigador de la Policía del Estado de Nueva York que trabajaba en un caso diferente.Los restos no identificados de una mujer habían sido encontrados en el vecino condado de Orange, y el investigador dijo que coincidían más o menos con las características generales de Stevens.Los investigadores de la policía estatal pidieron ayuda al condado de Sullivan para rastrear a cualquier pariente que pudiera proporcionar una muestra de ADN para una posible identificación.Durante una búsqueda de registros, el detective Rich Morgan descubrió que alguien estaba usando el número de seguridad social de Stevens en Massachusetts.Los oficiales rastrearon el número hasta la residencia de vida asistida Lowell, donde el personal confirmó que el número pertenecía a una residente llamada Flora Harris, que vivía allí desde 2001.Morgan y otro detective fueron el martes y confirmaron que Harris era en realidad Flora Stevens quien había desaparecido en 1975.Debido a su condición, no pudo dar detalles de su vida desde entonces, dijo la policía. Pero los detectives trajeron la tarjeta de identificación con foto de cuando Stevens fue empleada de Concord Resort, y ella se reconoció a sí misma, dijeron las autoridades.Sus registros médicos bajo su nuevo nombre muestran que vivió en hogares de ancianos en New Hampshire y en la ciudad de Nueva York antes de llegar a Lowell.El esposo de Stevens murió en 1985 y aparentemente no tiene parientes vivos, según confirmaron las autoridades.