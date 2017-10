Trump declara que la crisis de opiáceos es una emergencia de salud pública

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró hoy como emergencia de salud pública la epidemia de muertes por sobredosis de heroína y opioides.



"Nos enfrentamos a la peor crisis de drogas en la historia estadounidense. Como americanos, no podemos permitir que continúe, podemos ser la generación que pone fin a la epidemia de opiáceos", dijo en anuncio en la Casa Blanca



"Estados Unidos es de lejos el mayor consumidor de estas drogas usando más pastillas por persona que cualquier otro país del mundo, de lejos", afirmó Trump, quien aseguró que la actual crisis es "la peor de la historia de EU" y de "la historia de la humanidad".



Según los datos que citó el presidente, procedentes de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 64 mil personas murieron el año pasado por sobredosis de opioides (incluida la heroína) en EU, lo que supone la muerte de 175 estadounidenses al día y siete víctimas mortales cada hora.



Trump reconoció que hay que afrontar el problema de la demanda de drogas de EU, pero aseguró que no existe "otra opción" que trabajar con otros países, tanto China como naciones en Latinoamérica, para afrontar el problema de las drogas en donde se originan esas sustancias.



Según dijo, el "90 % de la heroína" que llega a Estados Unidos pasa a través de la frontera con México, donde prometió que construirá un muro que "tendrá un gran impacto".



Durante el acto en la Casa Blanca, Trump estuvo acompañado por la primera dama, Melania, así como por padres que han perdido a sus hijos en las garras de la adicción y miembros de las fuerzas de seguridad que luchan contra el tráfico de drogas.



La declaración de "emergencia de salud pública" durará 90 días, pero puede ser renovada de manera indefinida.



Aunque el anuncio lo hizo hoy Trump, la declaración formal la hará el Departamento de Salud a través de la ley del Servicio de Salud Pública. La medida permitirá focalizar los recursos existentes en zonas concretas y flexibilizar leyes y regulaciones para abordar el problema, pero no lleva incluye fondos adicionales.