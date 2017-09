Activistas en EU denuncian maltrato a migrantes embarazadas detenidas

HOUSTON, Texas(AP )

Defensores de los derechos de los inmigrantes denunciaron el martes ante el Departamento de Seguridad Nacional lo que describieron como trato inhumano de embarazadas que están detenidas.



La Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones pidieron a la dependencia federal que investigara los casos de 10 mujeres que fueron detenidas en California, Texas y el estado de Washington.



De acuerdo con la denuncia, una de las mujeres sufrió un aborto mientras estuvo detenida. Otras dijeron que no recibieron tratamiento médico adecuado.



La política del departamento dice que las mujeres embarazadas generalmente no deberían de ser detenidas "a menos que haya circunstancias extraordinarias o que se les tenga que detener obligatoriamente".



El departamento no contestó de manera inmediata a mensajes que se le envió el martes en busca de comentarios.