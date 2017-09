EU: Bebé que accidentalmente mató a papá ahora pregunta por él

ST. LOUIS, EU(AP)

Los familiares declararon que el niño de St. Louis que mató a su padre mientras dormía, cuando jugaba con una pistola, ha estado preguntando "por su papá".



El diario St. Louis Post-Dispatch informa que la policía informó que el niño de 2 años accidentalmente disparó a Darrion Noble, de 27 años, en el cuello la tarde del sábado.



No había otros adultos en casa. Tres niños -una de 13 años, junto con las hijas de Noble de 10 y 5 años- corrieron a pedir ayuda. Noble murió en la escena.



Su prima, Stephanie Smith, dijo que el niño preguntó por Noble para que lo metiera en la bañera como solía hacerlo. Smith dice que el bebé miró a su madre y ella "se rompió".



La policía informa que el arma "no tiene registro criminal".



Los oficiales no han confirmado quiénes eran los propietarios del arma o cómo se almacenó. Los parientes dijeron que el arma pertenecía a Noble.