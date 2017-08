Donald Trump otorga el perdón a Joe Arpaio

PHOENIX, ARIZONA()

El presidente Donald Trump indultó ayer al ex jefe policial Joe Arpaio y lo salvó de cumplir una posible pena de prisión después de que fuera declarado culpable de desacato por haber persistido en realizar sus patrullajes para detectar a inmigrantes no autorizados.



La medida presidencial revirtió lo que los detractores consideraban un merecido castigo para un sheriff que había eludido la rendición de cuentas por sus tácticas controversiales durante su periodo como el jefe policial de la zona metropolitana de Phoenix.



La Casa Blanca dijo que el ex jefe policial de 85 años es un "digno candidato" del perdón presidencial. Fue el primer indulto que concede Trump como mandatario.



El indulto para Arpaio fue anunciado tres días después de un mitin en Phoenix en el que el presidente manifestó su disposición a exonerar al ex jefe policial de su declaración de culpabilidad por un delito menor de desacato a una corte.



"Durante todo el tiempo que fue jefe de Policía, Arpaio continuó el trabajo de su vida de proteger al público de los azotes de la delincuencia y la inmigración ilegal", señaló la Casa Blanca en un comunicado.



CELEBRÓ EN RESTAURANTE



Arpaio estuvo de humor para celebrar después del indulto. Comió en un restaurante italiano y alguien de su grupo pidió champaña. Expresó que estaba agradecido por el indulto presidencial.



El indulto suscitó críticas severas e inmediatas de líderes hispanos y políticos en Arizona y en otras partes. Dijeron que el perdón presidencial equivalía a avalar el racismo al cancelar la declaración de culpabilidad emitida contra un hombre que las cortes determinaron había convertido a los latinos en el objetivo de sus patrullajes de inmigración.



La Casa Blanca anunció el perdón el viernes en la noche después de que Trump abundara sobre su prohibición contra los transexuales en las fuerzas armadas, una política que será aclamada por su base conservadora, y mientras un poderoso huracán categoría 4 se abatía sobre Texas.