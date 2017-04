Canciller: Venezuela iniciará trámites para salir de la OEA

CARACAS(AP)

En breve informaré instrucciones del Presidente de la República @NicolasMaduro en la defensa de la soberanía y La Paz de Venezuela — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 26 de abril de 2017

Venezuela anunció el miércoles que activará el proceso para salir de la OEA en respuesta a la decisión que tomaron 19 países de la organización para convocar a un encuentro de cancilleres y debatir la crisis del país suramericano.En una transmisión desde el palacio presidencial, la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo que Caracas presentará la carta de denuncia de la OEA a partir del jueves e iniciará un proceso que tardará 24 meses para salir de la organización.El Consejo Permanente de la OEA convocó el miércoles a los cancilleres del continente para que analicen la crisis venezolana, mientras decenas de miles de manifestantes protestaban en Caracas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.Un total de 19 países votaron a favor de esta medida, que no especificó la fecha ni el lugar de la reunión.Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, dijo antes de la votación que este encuentro no forma parte del procedimiento estipulado en la Carta Democrática Interamericana como paso previo para una posible suspensión de un Estado miembro donde haya ocurrido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático.Minutos después del anuncio, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien en la víspera había amenazado con retirarse de la OEA si el organismo convocaba a los cancilleres, escribió en Twitter que en breve informaría instrucciones de Maduro en la "defensa de la soberanía y la paz de Venezuela".El viceministro venezolano para América del Norte Samuel Moncada no aportó detalles sobre la posible salida de la OEA y rechazó la resolución alegando que representa una intromisión en asuntos internos.