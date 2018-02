El cajero le da dinero de más y el banco la demanda

WICHITA, Kansas(AP)

Un banco de Wichita está tratando de recuperar el dinero de una mujer acusada de hacer más de 50 retiros de un cajero automático que escupía billetes de 100 dólares en lugar de 5.



El Banco Central Nacional presentó una demanda el mes pasado en el distrito del condado de Sedgwick exigiendo que Christina Ochoa devuelva alrededor de 11,600 dólares más intereses, informó Wichita Eagle.



El banco alegó que Ochoa se dio cuenta rápidamente de que el cajero automático no funcionaba correctamente y calculó los retiros posteriores para maximizar la cantidad de efectivo que se dispensó por error.



Los retiros se extendieron desde el 13 de enero hasta el 17 de enero y en su mayoría se realizaron en el medio de la noche, de acuerdo con la demanda. La madre de Ochoa, Christy Ochoa, también es nombrada porque condujo a su hija al cajero automático.



"La primera vez que el cajero automático dispensó más dinero de lo debido ... Christina y Christy tenían el deber de devolver los fondos excedentes al banco", declaró la demanda. "No solo dejaron de hacerlo, sino que capitalizaron la situación realizando una serie de más de cincuenta (50) retiros estructurados, la mayoría en cuestión de minutos, y se tramitaron a todas horas de la noche para exponer el banco a más pérdidas".



Los Ochoas han negado cualquier fechoría. Christy Ochoa dijo que su hija hizo muchas transacciones porque quería suficientes billetes de 5 para crear un "pastel de dinero" como obsequio para un conocido que acaba de tener un bebé.



El banco retuvo el dinero que quedaba en la cuenta de cheques de Christina Ochoa después de los retiros en cajeros automáticos para recuperar parte de la pérdida, así como aproximadamente los 680 dólares que se depositaron el 30 de enero, según la demanda.



Central también quiere confiscar dos autos que Ochoa compró durante el tiempo en que el cajero automático no funcionaba correctamente, alegando que el pago inicial de 3 mil dóalres para uno de ellos:

Estaba compuesto completamente por billetes de cien dólares.



Christy Ochoa alegó que los vehículos fueron pagados con fondos de préstamos estudiantiles y dinero de un accidente automovilístico.