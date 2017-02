Casa Blanca evade preguntas sobre investigación del FBI

WASHINGTON D.C. (AP )

La Casa Blanca está evadiendo preguntas sobre si el secretario de Justicia Jeff Sessions debería retirarse de la investigación del FBI sobre la injerencia de Rusia en la campaña presidencial del 2016.



Darrell Issa, representante republicano por California, ha pedido que se nombre a un investigador independiente y ha declarado que sería inapropiado que Sessions sea el titular de la averiguación. Sessions fue uno de los primeros políticos que apoyó la campaña de Donald Trump.



La vocera presidencial Sarah Huckabee Sanders se negó a decir si Sessions, ex senador por Alabama, se debe distanciar de la investigación.



En declaraciones al programa "This Week" de la ABC, Huckabee Sanders dijo que las comisiones legislativas deben investigar primero, y que después se podrá hablar del trabajo de Sessions.



Sin embargo las comisiones legislativas son una entidad aparte que no están relacionadas con la actividad que pueda realizar el FBI.