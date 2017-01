Proponen que California se independice

LOS ÁNGELES, California(AP )

Otro intento que podría hacer de California un país independiente está en ciernes.



Las autoridades electorales estatales anunciaron el jueves que se ha presentado una propuesta a la oficina del secretario de gobierno de California que les solicitaría a los votantes rechazar el fragmento de la constitución del estado que lo declara parte inseparable de Estados Unidos.



Si cumple los requisitos para aparecer en las boletas y los electores la aprueban, la propuesta podría considerarse para una votación futura en torno a si California debería separarse del país.



El secretario de gobierno, Alex Padilla, dijo que el grupo que impulsa la propuesta, Yes California Independence Campaign (Campaña por el Sí a la Independencia de California), fue autorizado para que empiece a intentar recolectar las casi 600 mil firmas de electores requeridas para que el plan pueda aparecer en las boletas.



Intentos previos de hacer de California una nación, o fragmentarla en múltiples estados, han fracasado.



La elección del presidente, Donald Trump, en noviembre reavivó la conversación sobre la separación de California de la Unión. La propuesta no menciona a Trump, que en el estado fue apaleado por Hillary Clinton con más de cuatro millones de sufragios de diferencia.



La enmienda constitucional propuesta, titulada Carácter de Nación para California, también le solicitaría a los votantes que rechacen la frase que afirma que la Constitución estadounidense es la ley suprema. Si es aprobada, pide programar un referendo en 2019 para preguntarle a los votantes: "¿California debería convertirse en un país libre, soberano e independiente?".



Las amenazas para separarse de Estados Unidos han formado parte de la política estadounidense casi desde la fundación del país. El intento más grave ocurrió antes y durante la Guerra Civil, cuando 11 estados sureños se separaron y formaron la Confederación.



Otro obstáculo sería la Constitución estadounidense, que carece de cláusulas que prevean la separación de algún estado.



La campaña debe presentar las firmas válidas de los votantes a más tardar el 25 de julio con el fin de que pueda ser incluida en las boletas de noviembre de 2018.