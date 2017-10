Trump dice que saldrá del Tlcan para llegar a un mejor trato

WASHINGTON D.C. (GH)

El presidente Donald Trump dijo a senadores republicanos en privado este martes que cree que Estados Unidos se debe de retirar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.Esto, para presionar a Canadá y a México de negociar más seriamente, y agregó que deben "confiar en él para obtener un mejor trato", declararon varios senadores al medio Inside US Trade El presidente dio a conocer que no había forma de obtener los cambios que necesitaban a menos de que salieran, “luego tenemos seis meses para negociar", dijo.La información fue proporcionada al medio un senador republicano que respalda con firmeza el Tlcan, el cual pidió no citar su nombre.El colapso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte probablemente dañaría pero no descarrilará la economía del continente y los modelos comerciales de las corporaciones globales, informa Bloomberg Esa es la conclusión de los economistas que intentan imaginar la vida después de que el acuerdo de 23 años de antigüedad termine.Sin el Tlcan, los Estados Unidos y México se cobrarían mutuamente los aranceles más altos que imponen ahora a otros miembros de la Organización Mundial del Comercio.Esas son tan altas como el 7 por ciento en promedio en México y el 3.5 por ciento en los Estados Unidos, aunque Canadá y Estados Unidos podrían recurrir a un acuerdo de libre comercio anterior al Tlcan.Un aumento en los impuestos dañaría potencialmente el crecimiento, los empleos y aumentaría la inflación para las tres naciones, siendo México el más afectado.Pero ninguno de los países se vería en recesión, según Moody's.Los economistas predicen que la mayor parte del dolor llegará en los dos primeros años después de la ruptura del acuerdo, suponiendo que los Estados Unidos y Canadá elaboren un acuerdo bilateral."Sería malo para los negocios, pero no sería catastrófico", dijo Mark Zandi, economista en jefe de Moody's Analytics.