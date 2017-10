Asegura Trump que candidatos mexicanos copian su frase de campaña

WASHINGTON D.C. (SUN)

President Trump says Mexican politicians are wearing green "Make Mexico Great Again” hats pic.twitter.com/WzBVLTE64h — Michael C. Bender (@MichaelCBender) 25 de octubre de 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer sin fundamento ni pruebas que un par de candidatos a las elecciones presidenciales en México hacen campaña ataviados con "gorras verdes" con el lema "Make México Great Again", emulando la gorra roja el eslogan "Make America Great Again" que le catapultó a la Casa Blanca.En una entrevista al canal Fox Business, emitido la tarde de miércoles, Trump insinuó que varios candidatos que están concurriendo con una agenda nacionalista "pro México" estarían copiando sus estrategias electorales, y que incluso les estarían llamando los "Donald Trump de la política" mexicana."México tiene unas elecciones pronto y tiene un número de gente concurriendo siendo pro México. De hecho, llevan una gorra verde que dice "Make México Great Again". Los llama los "Donald Trump de la política". Tienen un par, de hecho", fue su declaración completa.En ningún momento el magnate dio detalles ni concretó a qué o quién se refería.No se tiene conocimiento público de que algo parecido esté sucediendo en la campaña mexicana.