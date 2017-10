Rajoy espera que intervención estatal en Cataluña sea breve

BARCELONA, España(AP )

Mariano Rajoy dijo el miércoles que los planes de su gobierno para tomar el control de los asuntos clave de Cataluña, una medida sin precedentes en la historia de España y que busca frenar el proceso secesionista en la región, son “excepcionales” y espera que no duren mucho tiempo.



En una comparecencia semanal en el Congreso, el presidente del gobierno dijo que la aplicación del artículo 155 constitucional es la única respuesta posible para restaurar la legalidad en la región, que dijo fue liquidada por la iniciativa independentista del líder regional catalán, Carles Puigdemont.



Rajoy señaló que espera que las medidas previstas, que incluyen el cese del gobierno de Puigdemont y la reducción de los poderes de la cámara regional, sean breves. Esta situación debería terminar con elecciones autonómicas que el mandatario espera que se puedan celebrar lo antes posible, pero solo una vez se haya restaurado la ley y el orden.



Se espera que el Senado apruebe estas medidas el viernes.



Puigdemont podría comparecer ante el Senado en Madrid para argumentar en contra de las medidas, pero ha decidido quedarse en Barcelona, dijeron fuentes de varios partidos regionales.



En lugar de ello Puigdemont piensa asistir a una reunión del Parlamento catalán, que durará de jueves a viernes, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas.



Rajoy solicitó al Senado invocar el artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central tomar el control de una región autónoma si se determina que esta ha actuado ilegalmente. Sería la primera vez en la historia de España que ese artículo es empleado.



El presidente insiste en que ello es necesario para evitar que Cataluña actúe en base al referéndum del 1 de octubre que según Puigdemont le da el derecho de declarar la independencia. El gobierno central considera que el referéndum fue ilegal.



Rajoy argumenta que invocar el artículo es la única respuesta posible debido a la posición asumida por las instituciones catalanas, y considera que es su deber defender los intereses de los catalanes que desean permanecer dentro de los límites nacionales.



Ha dicho además que el objetivo de invocar el artículo 155 no es destituir al gobierno autónomo catalán sino restaurar la legalidad y la coexistencia y contrarrestar las repercusiones económicas negativas que ha tenido la pugna de poderes.



Por otra parte, la agencia de calificación de crédito DBRS advirtió que la incertidumbre que rodea al intento secesionista de Cataluña está afectando a la economía de la región y podría convertirse en un lastre para la economía española y sus finanzas públicas.



La crisis política “está desanimando a la inversión y al turismo en la región”, explicó DBRS.



Cataluña representa alrededor de una quinta parte del Producto Interno Bruto de España, por lo que cualquier desaceleración allí podría tener consecuencias en el panorama nacional.



El gobierno español revisó a la baja su previsión de crecimiento para 2018 al 2,3% desde el 2,6% anterior, en parte por las dudas sobre el futuro de Cataluña.



Según DBRS, los efectos sobre la economía nacional serán "abordables" a menos que el enfrentamiento se prolongue.