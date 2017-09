Dichos de Trump son declaraciones de guerra: Diplomático de norcorea

WASHINGTON D.C. (AP)

Corea del Norte denunció el lunes que Estados Unidos le ha declarado la guerra a raíz del tuit del presidente Donald Trump de que el líder norcoreano Kim Jong Un "no estará mucho tiempo más”.



El canciller norcoreano Ri Yong Ho dijo el lunes a reporteros que “la declaración de guerra” le da a Norcorea “todo el derecho” bajo la Carta der las Naciones Unidas de tomar represalias.



Dijo que ello incluía la posibilidad de “derribar bombarderos estadounidenses aun cuando no hayan entrado en el espacio aéreo de nuestro país”.



Trump había tuiteado: “Acabo de escuchar al canciller norcoreano hablar en la ONU. Si eso es lo que piensa el hombre de los cohetitos, no estarán mucho tiempo más”.



Dijo Ri: "La cuestión de quién es el que no estará será resuelta entonces”.