Rajoy rechaza críticas a las autoridades luego de ataques

MADRID, España(AP )

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó el viernes las críticas a la falta de coordinación entre las autoridades centrales y las de la región autónoma catalana durante los ataques de una célula extremista islámica que dejaron 15 muertos la semana pasada.



La investigación de los ataques del 17-18 de agosto en Barcelona y Cambrils parece indicar que los vínculos del presunto jefe de la célula con otros yihadistas y su prontuario criminal por narcotráfico eran desconocidos por la policía regional catalana, al contrario de las autoridades en Madrid.



Un juez había permitido a la policía intervenir el teléfono celular de Abdelbaki Es Satty en 2005 al investigar una célula de Al Qaeda en el noreste de España, de acuerdo con documentos judiciales filtrados al diario ABC y publicados el viernes, pero las conversaciones no rindieron pruebas suficientes para arrestarlo.



Por su parte, sindicatos policiales han denunciado la decisión de políticos regionales independentistas de exhibir una Cataluña "autosuficiente" y excluir a otros expertos de las etapas iniciales de la investigación.



El gobierno catalán ha rechazado las acusaciones.



El presidente Rajoy dijo el viernes que la investigación de los ataques será coordinada en lo sucesivo por el centro contra la delincuencia organizada y el terrorismo del ministerio del Interior, Citco. Representantes de las fuerzas policiales y las agencias de inteligencia se reunieron el jueves con autoridades judiciales en la Audiencia Nacional, que entiende en casos de terrorismo.



Desde el primer momento hubo "coordinación fluida y constante tanto a nivel de decisión política como a nivel técnico de responsabilidades policiales", dijo Rajoy a la prensa.



Añadió que España propondrá nuevas medidas para mejorar la coordinación en la lucha contra el terrorismo, durante una cumbre en París la semana próxima con gobernantes de Alemania, Italia y Francia. No entró en detalles.



El grupo Estado Islámico asumió la responsabilidad por los ataques, que además dejaron 120 heridos. Ocho de los sospechosos han muerto -incluido el imán Es Satty, presunto jefe de la célula-, dos están presos y otros dos en libertad condicional.



"Hemos sufrido golpes como este en nuestra historia y algunos más terribles", dijo Rajoy. "Pero también sabemos que al terrorismo se le vence".



Tras destacar la importancia de la coordinación policial internacional, Rajoy dijo que su gobierno está dispuesto a modificar las leyes para combatir el terrorismo yihadista en sus nuevas formas.



Rajoy, junto con el rey Felipe VI y políticos nacionales y regionales, asistirá a una gran marcha contra la violencia el sábado por la noche en Barcelona. La marcha será encabezada por taxistas, socorristas y ciudadanos que ayudaron a las víctimas en los momentos iniciales.



El lema de la marcha será "No Tinc Por", que significa "no tengo miedo" en catalán.



"La gran manifestación de mañana tiene que ser masiva y queremos que las calles de Barcelona se desborden de gente", dijo la alcaldesa Ada Colau.



La legislatura catalana realizó un minuto de silencio en el Parlamento regional y en la mezquita principal de Madrid hubo oraciones por las víctimas.