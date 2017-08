Insiste la Casa Blanca en que México pague muro

WASHINGTON, DC.C()

La Casa Blanca aseguró ayer que el presidente de EU, Donald Trump, no ha "abandonado" la idea de que México pague por el muro que el magnate prometió construir en la frontera entre ambos países.



La idea resucitó a pesar de haber quedado prácticamente descartada anteriormente por la negativa del Gobierno mexicano a hacerse cargo de la factura, y en medio de una pugna de Trump con el Congreso para que le concedan los fondos para erigir la valla bajo amenaza de cerrar el Gobierno federal.



"(Trump) no ha dicho que no (pagará México)", fue la respuesta de la portavoz presidencial, Sarah Huckabee Sanders, cuando le preguntaron sobre qué va a pasar con el pago del muro.



ULTIMÁTUM



El regreso del tema tiene una razón muy concreta; desde hace unos días, Trump está desafiando a los legisladores con un ultimátum: O le otorgan los mil 600 mdd solicitados para la primera fase de construcción en el presupuesto que deberían aprobar antes del 30 de septiembre o habrá represalias en forma de paralización del país.



Todos los demócratas, y varios republicanos, ya han dicho que no aceptarán ningún presupuesto que incluya un centavo para la valla.