Venezuela amenaza con retirarse de la OEA

CARACAS, Venezuela(AP )

El gobierno de Venezuela amenazó el martes con retirarse de la OEA si ese organismo convoca a los cancilleres miembros para analizar la crisis en el país, tras catalogar esa iniciativa como un intento de gobiernos extranjeros de inmiscuirse en sus asuntos internos al tomar partido en el conflicto político que ha dejado 26 muertos y 437 heridos en las últimas tres semanas.



De realizarse "alguna reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que no cuente con el aval, con el consentimiento del gobierno de Venezuela, yo he recibido instrucción del jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento de retiro de Venezuela de esta organización", dijo la canciller Delcy Rodríguez en declaraciones difundidas en la noche en la televisión estatal.



"No vamos a seguir permitiendo violaciones a la legalidad, violaciones a la institucionalidad, arbitrariedades (que) sobrepasan cualquier muro de la moral, de la ética y del comportamiento lícito que deben mantener las naciones en esta organización regional", agregó.



El anuncio fue efectuado horas después que representantes de la OEA indicaron que debatirán el miércoles en Washington una propuesta de 16 países, entre ellos Brasil, México y Estados Unidos, de convocar a una reunión especial de los ministros de relaciones exteriores de la región para analizar la situación de Venezuela.



El organismo hemisférico anunció el martes en un comunicado que la sesión fue solicitada por Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



El Consejo Permanente de la OEA adoptó a comienzos de mes una resolución según la cual en Venezuela se ha violado el orden constitucional. La resolución incluyó una referencia explícita a una reunión de cancilleres del continente, o Asamblea General, requerida por la Carta Democrática Interamericana como paso previo para una posible suspensión de un Estado miembro donde haya ocurrido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, promueve suspender a Venezuela del organismo continental a menos que Maduro celebre elecciones generales a la brevedad.



La Carta Democrática Interamericana —que establece los estándares democráticos acordados por los países del hemisferio en 2001— estipula que se puede suspender a un país solamente si así lo disponen 24 de los 34 estados miembros de la OEA.