Estado Islámico 'se disculpó' con Israel tras ataque: Ex ministro

El ex ministro de Defensa, Moshe Ya'alon, dijo el sábado que el grupo terrorista Estado Islámico situado en el Golán de Siria "se disculpó" por atacar una unidad israelí, revela The Times of Israel "Hubo un caso recientemente en el que Daesh (Estado Islámico) abrió fuego y se disculpó", dijo Ya'alon, usando el apodo arábigo del grupo terrorista.Esto lo dijo en referencia a un aparente ataque que ocurrió cerca de la frontera siria en noviembre pasado, en el cual las tropas de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) intercambiaron fuego con los miembros del Estado Islámico matando a cuatro de ellos.Israel y gran parte del mundo Occidental considera que el Estado Islámico situado en las alturas del Golán sirio, conocido como el Ejército Khalid ibn al-Walid, es un grupo terrorista.La comunicación con ellos es técnicamente ilegal bajo la ley israelí, constituyendo contacto con un agente enemigo.El oficial de Ya'alon se negó a explicar cómo exactamente el Estado Islámico expresó su disculpa a Israel después del ataque. El IDF también se negó a comentar.Funcionarios sirios han acusado a Israel de ayudar directamente al Estado islámico y a otros grupos rebeldes, una acusación que Jerusalén ha negado.