Ex asesor de Trump habría violado ley

WASHINGTON D.C. (AP)

El ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn probablemente violó la ley al aceptar miles de dólares de organizaciones rusas sin autorización, coincidieron miembros de una comisión que investiga el caso.



Los legisladores también plantearon nuevos cuestionamientos sobre los 530 mil dólares que la firma consultora de Flynn aceptó de una compañía vinculada con el gobierno de Turquía.



Los representantes Jason Chaffetz, republicano de Utah, y Elijah Cummins, demócrata de Maryland, dijeron que Flynn podría ser enjuiciado penalmente porque como ex oficial del Ejército tiene prohibido aceptar pagos del extranjero.



Flynn, que encabezó la principal agencia de inteligencia de las fuerzas armadas estadounidenses, es teniente general retirado y fue asesor de seguridad nacional, elegido por el presidente Donald de Trump.



Al parecer infringió la ley al aceptar miles de dólares de organizaciones de Rusia tras una visita a ese país en 2015 sin haber pedido autorización ni informado al gobierno de esa situación.



Esa es la conclusión de los principales miembros una comisión de la Cámara de Representantes que investiga los posibles vínculos rusos con el equipo de campaña del ahora presidente Trump.



"Ese dinero debe ser recuperado", declaró Chaffetz, presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. "Simplemente no se puede aceptar dinero de Rusia, Turquía ni de nadie más".



Cummings también censuró a la Casa Blanca por su renuencia a entregar documentación solicitada por la comisión y que está relacionada con los contactos extranjeros de Flynn cuando fue asesor de seguridad nacional, cargo en el que se desempeñó durante tres semanas. "Eso es simplemente inaceptable", afirmó.



Flynn efectuó una fuerte campaña a favor de Trump antes de los comicios presidenciales y en enero fue escogido como asesor de seguridad nacional.



Sin embargo, Trump lo despidió en febrero con el argumento de que Flynn no había informado a personal oficial sobre sus contactos con funcionarios rusos antes de su nombramiento.



Cummings dijo que el hecho de que Flynn no informara formalmente de los pagos rusos es equiparable a un ocultamiento de dinero, lo que podría ser causal para un juicio por un delito grave.



El abogado de Flynn dijo en un comunicado que su cliente informó del viaje, organizado por el grupo noticioso Russia Today, en conversaciones con la Agencia de Inteligencia de Defensa, de la que fue el director.



"Como se informó previamente, el general Flynn informó ampliamente a la Agencia de Inteligencia de Defensa, (perteneciente al Departamento de Defensa), sobre el viaje organizado por RT que incluiría un discurso, antes y después de la gira, y respondió a preguntas de la AID sobre el viaje en esas sesiones informativas", declaró el abogado Robert Kelner.