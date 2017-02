Camioneta arrolla a multitud en Nueva Orleáns

NUEVA ORLEÁNS, EU.(AP)

Un vehículo se estrelló el sábado contra una multitud que observaba el desfile Krewe of Endymion en Nueva Orleáns y hay 28 heridos, informó la policía.Una persona está detenida y se le investiga por conducir intoxicada, dijo el jefe policial Michael Harrison. Indicó que no se sospecha que se trate de un atentado terrorista.Veintiún personas fueron hospitalizadas tras el choque. Otras siete no quisieron ser trasladadas al hospital.Este sábado, Nueva Orleáns celebraba el desfile de la noche el Krewe of Endymion, que se realiza cada año durante los carnavales en la ciudad.