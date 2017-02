Policía alemana balea a hombre que atropelló a 3 personas

BERLÍN, Alemania(AP)

Un automóvil atropelló el sábado a varios peatones en una plaza central de la ciudad alemana de Heidelberg, hiriendo a tres personas. El conductor huyó y fue herido a tiros por la policía.



Una de las tres personas atropelladas en las afueras de una repostería el sábado por la tarde resultó herida de gravedad, dijo la vocera policial Anne Baas.



El hombre, que se cree llevaba un cuchillo, se bajó del coche y huyó, dijo otro vocero policial, Norbert Schaetzle, en declaraciones a n-tv. Fue interceptado por una patrulla y baleado por un agente luego de un enfrentamiento breve. Fue hospitalizado.



No hubo información de inmediato sobre si se trató de un ataque intencional, la nacionalidad del conductor y su estado de salud.



Schaetzle dijo que no podía confirmar reportes locales de que el hombre tenía problemas mentales, pero dijo que no se sospecha de un ataque terrorista y que al parecer el hombre actuó por su cuenta.