Arranca EU prelicitación para el muro

SAN DIEGO, California(GH)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó ayer que planea empezar a adjudicar contratos a mediados de abril para la construcción del muro que el presidente Donald Trump propuso erigir en la frontera con México, lo que indica que busca de una manera activa llevar a cabo los planes de levantar “una gran muralla” a lo largo de los 3 mil 200 kilómetros de frontera.La CBP -siglas en inglés de la agencia- detalló que el 6 de marzo o en los días cercanos se comenzarán a solicitar ofertas y que para el 10 de marzo las compañías tendrían que presentar documentos conceptuales destinados al diseño y la construcción de prototipos, según se indicó en un portal web para contratistas federales.El grupo de candidatos será depurado para el 20 de marzo, y los finalistas deben presentar sus propuestas a más tardar el 24 de ese mes.Trump dijo ayer a la Conferencia de Acción Política Conservadora que la construcción comenzará muy pronto y que los planes van “muy, muy por delante de lo programado”.Casa Blanca veta a medios; SIP se solidarizaCIUDAD DE MÉXICO.-A los periodistas de The New York Times y otros medios de información se les negó el acceso a la reunión informativa que realizó ayer el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.Conforme al rotativo neoyorquino, esto es una violación muy inusual en las relaciones entre la Casa Blanca y la prensa.También se les negó el acceso a The Hill, BuzzFeed, the Daily Mail, BBC, Los Angeles Times y The New York Daily News.Los reporteros de la revista Time y la agencia Associated Press (AP), a quienes sí se les permitió entrar en la sesión, optaron por no asistir en protesta por las acciones de la Casa Blanca.La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que representa el cuerpo de prensa, rechazó las acciones de la Casa Blanca, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se solidarizó dichos medios de comunicación.Fuentes: Reforma y AP