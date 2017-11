Pánico en Londres por "disparos" de los que no hubo rastros

LONDRES, Inglaterra(AP )

La gente corrió presa del pánico y la policía acudió a una de las zonas más concurridas de Londres luego de recibir denuncias de disparos en la estación del metro Oxford Circus, pero una hora después, la policía dijo que no halló señales de un tiroteo, sospechosos ni víctimas.



La causa del pánico no estaba clara de inmediato. Se produjo en una de las jornadas comerciales más activas del año y en una ciudad nerviosa después de haber sufrido cuatro ataques violentos.



El barrio de comercios de gran renombre y tiendas por departamentos estaba atestado de clientes en busca de las gangas del Black Friday.



Al cundir los informes de disparos, pasajeros y clientes corrieron de la estación Oxford Circus a las tiendas vecinas para buscar refugio.



La policía respondió “como si se trata de un incidente relacionado con el terrorismo”, envió agentes armados al lugar, acordonó varias cuadras y advirtió a la gente que se mantuviera alejada.



Algunas tiendas se llenaron de gente en busca de refugio, otras fueron evacuadas. En la gran tienda Selfridges se ordenó a la gente que saliera. En el interior se vio a tres hombres fuertemente armados, presumiblemente agentes de policía.



Aproximadamente una hora después de las primeras denuncias, la Policía Metropolitana dijo que sus agentes no habían “descubierto rastros de sospechosos, pruebas de disparos ni víctimas”. La estación Oxford Circus reabrió poco después.



La Policía de Transportes dijo que una mujer sufrió una lesión leve al salir de la estación. La fuerza, que patrulla los trenes y el metro, dijo que investigaba la causa de las denuncias iniciales de disparos.



Tras declarar el fin del incidente, la Policía Metropolitana dijo que “dada la naturaleza de la información recibida, la Met respondió de manera acorde con el procedimiento vigente como si se tratara de un incidente terrorista, incluso apostando agentes.



El Palacio de Kensington dijo que el alerta no impedirá al príncipe Guillermo y su esposa Kate, que está embarazada, asistir a un espectáculo por la noche en el London Palladium. Dijo que la pareja real llegará más tarde de lo que se preveía, pero a tiempo para el comienzo del espectáculo.