Policía británica atendió reporte de disparos en Oxford Circus

LONDRES, Inglaterra(AP)

La policía británica acudió al área de Oxford Circus de Londres este viernes después de recibir múltiples informes de "disparos". No han encontrado víctimas.Oficiales armados y desarmados corrieron al distrito comercial, y la policía dijo que estaban respondiendo "como si el incidente estuviera relacionado con el terrorismo". Sin embargo, no confirmaron que así fuera.La concurrida estación del metro de Oxford Circus fue cerrada y la policía le dijo a la gente de la zona que se refugie en tiendas cercanas.Los testigos en las redes sociales informaron que las personas se refugiaron en tiendas y pubs cercanos para buscar refugio.La fuerza de la Policía Metropolitana delcaró que los oficiales fueron llamados justo después de las 16:30 horas (tiempo local) a "una serie de informes de disparos efectuados en Oxford Street y en la estación del metro de Oxford Circus".La policía dijo que los oficiales no encontraron víctimas.La policía aconsejó a las personas que eviten el área, que estaba atestada de pasajeros y compradores al final de la semana laboral y en medio de las ventas del Viernes Negro.